Explota otro escándalo en FIFA: príncipe Ali acusa a Infantino de chantaje por millones retenidos

La crisis política que atraviesa la FIFA sumó este martes uno de los señalamientos más delicados contra el presidente Gianni Infantino. El príncipe Ali bin Al Hussein, exvicepresidente del organismo y presidente de la Federación Jordana de Futbol, acusó al dirigente suizo de ejercer una forma de "chantaje" al condicionar, presuntamente, la relación con su federación al respaldo político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Las declaraciones llegan en el momento más complejo del mandato de Infantino. En los últimos días varias federaciones nacionales retiraron su apoyo a su reelección tras conocerse el fallido proyecto para vender parte de los ingresos futuros de la Copa del Mundo a un grupo de inversionistas encabezado por Joshua Kushner.

Ahora, la denuncia del dirigente jordano añade un componente todavía más sensible.

Nos dijeron que apoyar a Infantino ayudaría"

En una publicación difundida en sus redes sociales, el príncipe Ali aseguró que, durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, recibió un mensaje verbal en el que le hicieron saber que respaldar la continuidad de Infantino "contribuiría en gran medida" a resolver los problemas financieros de la Federación Jordana.

Nos enorgullecemos de que Jordania defienda valores éticos. No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Toda esta situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder", escribió.

La acusación representa uno de los señalamientos más fuertes realizados por un antiguo integrante de la cúpula de la FIFA desde que comenzó la crisis institucional.

Millones siguen sin llegar

El origen del conflicto se encuentra en la Copa Árabe de la FIFA 2025. Jordania terminó como subcampeón tras perder la final frente a Marruecos y, de acuerdo con reportes de medios jordanos, debía recibir alrededor de 4.2 millones de dólares en premios.

Sin embargo, el príncipe Ali denunció que ocho meses después el dinero continúa sin ser transferido.

El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no se ha entregado, mientras que la FIFA presume de los miles de millones que tiene en reserva", señaló.

Además del retraso en el pago, también criticó que la selección jordana enfrentó elevados impuestos por disputar la Copa del Mundo en territorio estadunidense y denunció dificultades para que aficionados obtuvieran visas pese a contar con boletos para los partidos. Un viejo rival de Infantino

El príncipe Ali no es un personaje cualquiera dentro de la política del futbol mundial.

Entre 2011 y 2015 fue vicepresidente de la FIFA como representante de Asia y en 2015 desafió a Sepp Blatter en unas históricas elecciones marcadas por los escándalos de corrupción que terminarían provocando la caída del dirigente suizo.

Un año después también compitió en la elección que terminó llevando a Gianni Infantino al poder.

Desde entonces se había mantenido alejado del primer plano político, hasta ahora. La presión aumenta sobre la FIFA

Diversas federaciones nacionales y organismos continentales cuestionan el intento de crear un fondo privado que administraría parte de las ganancias futuras de la Copa del Mundo. La iniciativa contemplaba un pago extraordinario cercano a 20 millones de dólares para cada una de las 211 asociaciones miembro de la FIFA a cambio de ceder participación en esos ingresos.

El proyecto fue retirado tras el rechazo de varias confederaciones, entre ellas la UEFA, mientras otras asociaciones han comenzado a retirar públicamente su respaldo al actual presidente.

¿Cuándo son las elecciones de FIFA?

La elección presidencial de la FIFA está programada para el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos, y el registro de candidatos cerrará el 18 de noviembre.

En ese contexto, la denuncia del príncipe Ali añade un nuevo frente para Infantino. Si bien la FIFA aún no ha emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones de chantaje y retención de recursos, el señalamiento proviene de un antiguo integrante de su dirigencia y amenaza con intensificar la mayor crisis política que enfrenta el organismo desde la salida de Blatter.