Vozinha ya firmó con Colo Colo: el héroe de Cabo Verde en el Mundial llega como rockstar a Chile

Hace apenas unas semanas, Vozinha era un arquero sin equipo. Hoy es una de las contrataciones más mediáticas del futbol sudamericano. El guardameta de Cabo Verde, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo de 2026, firmó oficialmente un contrato por 18 meses con Colo Colo, club que apostó por la experiencia del veterano de 40 años tras su extraordinaria actuación en el torneo.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había adelantado el fichaje 10 días atrás, pero fue este lunes cuando el arquero estampó su firma en el Estadio Monumental, luego de superar sin contratiempos los exámenes médicos realizados en la Clínica Meds de Santiago.

El Mundial cambió su carrera

Vozinha llegó como agente libre después de finalizar su etapa con el Chaves de la Segunda División de Portugal. Su futuro parecía incierto hasta que apareció el Mundial.

El capitán de Cabo Verde fue uno de los protagonistas de la histórica participación de la selección africana, que sorprendió al mundo al alcanzar los dieciseisavos de final en su primera Copa del Mundo. Sus atajadas, especialmente en el empate frente a España, lo colocaron en el Once Ideal de la FIFA y despertaron el interés de clubes de distintos continentes.

Su popularidad explotó de manera inesperada. En cuestión de semanas pasó de tener alrededor de 60 mil seguidores en redes sociales a sumar cerca de 30 millones, convirtiéndose en un fenómeno global impulsado por sus actuaciones y por la historia de perseverancia detrás de su carrera.

Recibimiento de estrella

La expectativa por su llegada quedó reflejada desde el domingo por la noche, cuando cientos de aficionados de Colo Colo se congregaron en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez para darle la bienvenida.

Con banderas, cánticos y carteles, cerca de 600 seguidores esperaron al arquero africano, quien apareció acompañado por directivos del club y recibió un recibimiento poco habitual para un futbolista que apenas aterrizaba en el país.

Las imágenes rápidamente se viralizaron. Uno de los videos publicados por Colo Colo en Instagram superó el medio millón de "me gusta", mientras que otras publicaciones relacionadas con el fichaje acumularon cientos de miles de interacciones. Presentación ante un Monumental lleno

Tras completar los estudios médicos, Vozinha acudió al Estadio Monumental para reunirse con Aníbal Mosa y con Daniel Morón, gerente deportivo del club. Ahí firmó el contrato que lo vincula con el conjunto chileno hasta finales de 2027.

La presentación oficial ante los medios está programada para este martes, mientras que el miércoles el club abrirá las puertas del Estadio Monumental para realizar un evento con aforo completo, donde se espera la presencia de más de 42 mil aficionados.

Será una bienvenida similar a la que Colo Colo organizó para Arturo Vidal en 2024, una señal de la dimensión que ha adquirido la llegada del arquero africano.

El héroe inesperado del Mundial

Pocas historias reflejan mejor el impacto que puede tener una Copa del Mundo. Hace apenas unos meses, Vozinha buscaba un nuevo equipo tras quedar libre en Portugal. Un torneo extraordinario con Cabo Verde cambió por completo su destino.

Ahora, el guardameta iniciará un nuevo desafío con uno de los clubes más grandes de Sudamérica, donde intentará trasladar el nivel que lo convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y en uno de los fichajes más llamativos del mercado chileno.