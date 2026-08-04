Infantino busca contener la crisis; convoca reunión de emergencia en Marruecos

Gianni Infantino intentará frenar la creciente crisis que sacude a la FIFA con una reunión de emergencia convocada para este miércoles en Rabat, Marruecos, donde sostendrá un encuentro con altos dirigentes del organismo en busca de recuperar la estabilidad tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). La cita llega en medio de una ola de cuestionamientos que han debilitado el respaldo político al dirigente suizo a menos de un año de la elección presidencial prevista para 2027.

De acuerdo con información de Sky Sports, retomada por Goal.com, la reunión fue organizada luego de que Infantino se viera obligado a retirar el proyecto FFE, una iniciativa que contemplaba la creación de una empresa para administrar los derechos comerciales de los torneos de FIFA y que incluía la venta del 20 por ciento de participación a inversionistas privados. La propuesta fue rechazada por varias confederaciones y federaciones nacionales, lo que obligó al organismo a dar marcha atrás.

El revés no sólo representó un golpe para uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la actual administración, sino que también abrió un nuevo frente político dentro de la FIFA, donde distintas voces han comenzado a cuestionar la conducción del organismo y la forma en que se tomó la decisión.

Las voces siguen creciendo

Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Futbol de la FIFA, marcó distancia del proyecto al asegurar que no participó en su elaboración y que retirarlo era una decisión "absolutamente necesaria". Sus declaraciones representaron una de las posturas más llamativas dentro del propio organismo, al tratarse de uno de los dirigentes de mayor peso en la estructura encabezada por Infantino.

A ello se sumó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, quien en un mensaje interno reconoció que los últimos días han sido complicados para la organización y agradeció al personal por mantenerse al margen de una crisis política que, aseguró, no fue provocada por los trabajadores del organismo.

Días antes también presentó su renuncia Carlos Cordeiro, uno de los asesores más cercanos a Infantino, quien calificó al proyecto FIFA Forward Enterprise como "un mal acuerdo para el futbol", una postura que aumentó la percepción de fracturas dentro de la administración del dirigente suizo.

Europa mantiene la presión

Mientras la FIFA intenta cerrar filas, la presión desde Europa continúa aumentando. La UEFA confirmó que analiza posibles acciones legales relacionadas con el proyecto FFE y solicitó que toda la documentación y comunicaciones vinculadas con la iniciativa sean preservadas para una eventual investigación.

Al mismo tiempo, Inglaterra y Gales comenzaron a retirar su respaldo a una eventual reelección de Infantino en 2027, mientras otras federaciones europeas analizan adoptar una postura similar conforme avance la discusión sobre el futuro del organismo.

Las críticas también llegaron desde fuera de la estructura actual de la FIFA. Sepp Blatter aseguró que ha llegado el momento de que una mujer encabece el organismo y expresó públicamente su respaldo a Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, como posible candidata para suceder a Infantino.

A este escenario se sumó Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación Jordana de Futbol, quien acusó públicamente a la FIFA de haber condicionado apoyo institucional para resolver diversos problemas administrativos y financieros a cambio de respaldar la reelección de Infantino, señalamientos que incrementaron todavía más la tensión política alrededor del organismo.

Con la reunión de Rabat, Infantino buscará enviar un mensaje de unidad y recuperar la confianza de las federaciones afiliadas. Sin embargo, el fracaso del FIFA Forward Enterprise, las renuncias, las críticas internas y la creciente oposición de distintos sectores del futbol internacional han colocado al dirigente suizo frente al momento más delicado de su gestión desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016.