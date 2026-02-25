FIFA blinda la sede del Mundial: Infantino descarta un "Plan B" para México tras la caída del Mencho

La Torre de la Libertad en Miami, ese faro de la historia hispana, sirvió de búnker para que Gianni Infantino apagara el incendio mediático que amenaza con desestabilizar el Mundial 2026. Entre el lujo de la comitiva de Jorge Mas y el eco de las dudas sudamericanas, el presidente de la FIFA dejó claro que el balón rodará en suelo mexicano, sin planes de contingencia ni sedes alternas, pese a la tormenta de fuego que desató la caída de Nemesio Oseguera, "El Mencho".

El abatimiento del líder del Cártel Nueva Generación el pasado domingo no sólo sacudió la estructura criminal del país; activó una onda de choque que llegó hasta las oficinas de Zúrich. La quema de establecimientos, los bloqueos carreteros y la violencia explícita en Jalisco y Nuevo León pusieron bajo la lupa los cuatro partidos de repechaje programados en Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, para Infantino, el compromiso con México es innegociable.

La diplomacia del balón

Ante la incertidumbre de los medios hispanos, Infantino fue tajante. No hay espacio para la especulación cuando se trata de la logística de la Copa del Mundo. L

Se descarta por completo que haya otra sede. Es México o Méxic. Vamos a seguir en México. Hay que apoyar a México, apoyar a un país que ha sufrido y que merece que el Mundial sea una fiesta. Estamos trabajando; estamos en contacto con la Presidencia, monitoreamos la situación. Pasan cosas en el mundo, y cuando pasan, debemos confiar en las autoridades, en el Estado, en la policía. Tenemos toda la confianza", declaró Infantino ante medios de comunicación como Claro Sports.



La comunicación constante con la oficina del Ejecutivo mexicano busca mitigar el pánico que ha comenzado a permear en las federaciones visitantes, especialmente ante la escalada de tensión que ha seguido al operativo militar contra el liderazgo del CNG.

El factor Bolivia

La Federación Boliviana de Futbol (FBF) ha dado el primer golpe sobre la mesa de la diplomacia deportiva. A pocas semanas de aterrizar en Monterrey para disputar uno de los últimos boletos al Mundial, el organismo sudamericano emitió un requerimiento oficial a la FIFA. Exigen protocolos de máxima seguridad que blinden la integridad física y psicológica de su delegación.

Bolivia ha condicionado su viaje a la implementación de un cordón sanitario y operativo que garantice que el conflicto interno mexicano no manche el césped del Gigante de Acero en Monterrey.

México, acostumbrado a los contrastes, se prepara para su tercera cita mundialista en medio de una reconfiguración de las fuerzas del orden. El operativo contra Nemesio Oseguera ha dejado cicatrices frescas en las ciudades sede, pero la FIFA entiende que retirar el Mundial o el repechaje sería conceder una victoria simbólica al caos.