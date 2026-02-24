Continúa fuerte custodia militar en el Centro Pericial Forense

Por tercer día consecutivo, elementos de la Defensa Nacional siguen dando seguridad en el interior del Centro Pericial Forense Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se presume que están los restos mortales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue abatido por las fuerzas armadas del Ejército Mexicano el pasado domingo 22 de febrero, en un operativo en la zona de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Desde el pasado domingo, el operativo se instaló en este Centro Federal Forense, en el transcurso del día, trascendió que familiares de “El Mencho”, junto con un grupo de abogados se han hecho presentes en las instalaciones para realizar los trámites de ley, para proceder con la recuperación del cuerpo de Nemesio Oseguera.

Según fuentes informativas, los representantes legales y familiares se presentaron en el transcurso del mediodía sin haber mayores datos por cuánto tiempo permanecieron y de la hora de su retiro de las instalaciones del Centro Pericial Forense Federal de la FGR.

Durante el día se ha registrado movimiento de tropas del Ejército Mexicano, que entran y salen del Centro Pericial con el resguardo de militares que continúa de manera permanente.

