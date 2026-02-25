¿Regreso real? Tom Brady vuelve al emparrillado junto a Rob Gronkowski, su socio favorito

Tom Brady prepara su regreso al futbol americano con seriedad evidente. El siete veces campeón del Super Bowl ha compartido fotos de entrenamiento junto a Rob Gronkowski, su excompañero con New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, mientras se alistan para participar en el Fanatics Flag Football Classic, un torneo de flag football que marca su primera competencia oficial desde su retiro en febrero de 2023.

En las imágenes publicadas recientemente, Brady aparece trabajando intensamente con Gronkowski, demostrando una preparación competitiva real. Este evento, anunciado originalmente en septiembre de 2025, posiciona a Brady como la figura principal en un formato de cinco contra cinco. Junto a él estarán varias estrellas actuales y retiradas de la NFL, como Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Myles Garrett, Maxx Crosby, Sauce Gardner, Tyreek Hill, CeeDee Lamb, Brock Bowers y Odell Beckham Jr., entre otros. Gronkowski, quien se retiró en junio de 2022 tras 11 temporadas compartidas con Brady en la NFL, también volverá al campo por primera vez desde entonces.

El torneo se disputará en formato round-robin con tres equipos, donde los dos mejores avanzarán a la final. Los entrenadores serán tres nombres legendarios: Kyle Shanahan, Sean Payton y Pete Carroll, lo que añade un nivel estratégico alto al espectáculo.

El Fanatics Flag Football Classic se llevará a cabo el 21 de marzo de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte de la Riyadh Season. Este evento busca promover el flag football a nivel global, especialmente de cara a su debut olímpico en Los Ángeles 2028, combinando competencia élite con entretenimiento y figuras de diversos ámbitos.

Brady, considerado uno de los atletas más exitosos del siglo XXI con siete anillos de Super Bowl, cinco MVP de Super Bowl y tres MVP de liga, regresa no solo por diversión, sino con la mentalidad competitiva que lo caracterizó durante su carrera. Su dedicación sugiere que tratará este partido como futbol americanos real, elevando el nivel del torneo y emocionando a los fans que han esperado verlo en acción nuevamente.