La FIFA les da una buena noticia a los aficionados de Escocia para el Mundial

La FIFA les dio una buena noticia a los aficionados de Escocia, debido a que podrán portar los ‘sporrans’, su bolso tradicional durante los partidos del Mundial 2026, anunció la Federación Escocesa de Futbol (SFA).

“La FIFA confirmó que los sporrans estarán autorizados en los estadios, siguiendo los procedimientos estándares de cacheo e inspección”, indicó un portavoz de la SFA.

¿QUÉ SON LOS ‘SPORRANS’ DE ESCOCIA?

El sporran es un bolso colocado en el cinturón que palía la ausencia de bolsillos del kilt.

La selección de Escocia disputará dos partidos del Mundial 2026 en el Estadio de Boston, que tiene capacidad para 65 mil aficionados Mexsport

Anteriormente, los organizadores del Mundial 2026 señalado que el ‘sporran’ era un accesorio demasiado grande para que fuera autorizado en los estadios del torneo y que contravenía las normas de seguridad sobre bolsos y mochilas en las tribunas.

LOS PARTIDOS DE ESCOCIA DURANTE EL MUNDIAL 2026

13 de junio: Haití vs. Escocia – Estadio Boston.

19 de junio: Escocia vs. Marruecos – Estadio Boston.

24 de junio: Escocia vs. Brasil – Estadio Miami.

AÑOS DE AUSENCIA DE ESCOCIA EN LOS MUNDIALES

- 28 años.

La última participación de Escocia en un Mundial data de Francia 98. En aquel torneo acabó última del Grupo A y sólo pudo sumar un punto.

Cayó por la mínima contra Brasil en el partido inaugural, luego empató 1-1 con Noruega y fue goleada 0-3 frente a Marruecos.

La clasificación de Escocia al Mundial 2026 se dio al ganarle 4-2 a Dinamarca en el último partido clasificatorio, lo que le permitió superar a los daneses y terminar en lo más alto del Grupo C.

FUTBOLISTA A SEGUIR DE ESCOCIA:

Scott McTominay. Fue elegido el mejor futbolista de la Serie A, cuando el Nápoles consiguió el Scudetto en 2025. Fue el máximo goleador de su selección en la fase de clasificación para la Euro 2024, con siete goles.