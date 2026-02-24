La FIFA está muy tranquila con México rumbo al Mundial: ‘todo va muy bien’

Varios sectores pidieron a la FIFA que interviniera en el caso de la situación de violencia que vive México, por lo ocurrido el pasado domingo en Jalisco. Uno de ellos fue Alemania, que exigió garantías de seguridad. Gianni Infantino, presidente del organismo, señaló que “está tranquilo y todo va muy bien” con la sede del Mundial 2026.

“Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular”, indicó el presidente de la FIFA a la AFP en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras reacciones sobre los hechos violentos que se desataron el pasado domingo.

El Estadio Guadalajara recibirá cuatro partidos del Mundial 2026 Mexsport

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó riesgos para los aficionados que visiten el estado y ofreció todas las garantías para que la entidad reciba los cuatro partidos programados del Mundial 2026.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó de “completamente falso” que la ciudad pueda perder partidos del Mundial 2026.

“No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes”, señaló.

En el estado de Jalisco se levantó el Código Rojo tras los hechos violentos por el operativo para detener y abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Por la mañana de este martes, Jamaica también mostró su preocupación por la situación en México con miras a disputar el Repechaje del Mundial 2026.

A su vez, Colombia mostró su respaldó a México y Portugal condicionó su partido en el Estadio Azteca.