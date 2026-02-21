Fidalgo es alabado en España mientras Betis luce playera hecha a base de naranjas

Siendo alabado por medios en España, Álvaro Fidalgo volvió a ser titular con Betis, encuentro ante Rayo Vallecano que terminó marcado por la playera edición especial que utilizaron, misma que fue creada a base de cáscara de naranjas (16.2%).

Destacando detalles como el cambio climático y sus partidos fuera del Estadio Benito Villamarín, que se mantiene en remodelación, Betis publicó un video para presentar su playera alternativa hecha a base de cáscara de las naranjas, alimento que rodea la ciudad en la que vive el club verdiblanco, Sevilla.

La playera que “homenajea a la ciudad y mira por el planeta” hecha con una fibra orgánica obtenida cáscaras de naranjas (16.2%), 46% de poliéster reciclado y 37.8% de Lyocell (fibras naturales regeneradas provenientes de celulosa de la madera), Fidalgo saltaba de titular para recibir a Rayo Vallecano en La Cartuja.

El Maguito le ganó la partida de nueva cuenta a Nelson Deossa, compartiendo la mitad de la cancha con Marc Roca y Pablo Fornals en busca de un nuevo triunfo que los mantuviera cerca de los puestos de Champions League de cara a la siguiente temporada.

Durante los 75 minutos que disputó Álvaro Fidalgo, el 15 del Betis logró un 97% de pases correctos (36 de 37), haciendo efectivos los trazos largos intentados a lo largo del compromiso ante Rayo Vallecano y colaborando en acciones defensivas (6).

Pese al empate obtenido (1-1), aficionados y analistas en España se mantienen reconociendo el desempeño de Álvaro Fidalgo dentro del terreno de juego, mostrando la poca adaptación que ha necesitado para hacerse de un puesto como titular en estos primeros compromisos con el Betis de Manuel Pellegrini.

“Álvaro Fidalgo cada partido que pasa se hace más dueño del centro del campo del Real Betis. Hoy 97% de precisión pases. Adaptación inmediata.”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

La siguiente prueba para Álvaro Fidalgo y Betis será vital en la temporada, ya que -además de los 3 puntos- jugarán por el orgullo ante Sevilla el próximo domingo 1 de marzo en punto de las 11:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG