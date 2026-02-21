Rayo le corta la racha al Betis; Fidalgo arrancó como titular

El Real Betis, con el mexicano Álvaro Fidalgo, dejó escapar la posibilidad de firmar su cuarta victoria consecutiva en Liga tras empatar 1-1 ante el Rayo Vallecano.

Fidalgo fue titular y protagonista durante 75 minutos en un duelo de alto voltaje.

Con 42 puntos en 25 jornadas, el conjunto de Manuel Pellegrini se mantiene en la quinta posición, a tres unidades del Atlético de Madrid, cuando ya se han disputado dos tercios del campeonato.

El empate puede considerarse equilibrado: dominio verdiblanco en el primer tiempo y reacción madrileña en el segundo.

El mexicano volvió a aparecer en el once inicial en un equipo que el técnico chileno decidió repetir por tercera jornada consecutiva. Fidalgo se movió con libertad junto a Fornals y Marc Roca, encontrando espacios entre líneas y marcando el ritmo de circulación en la primera mitad.

Durante los primeros 45 minutos, el Betis adelantó líneas y encontró en Fidalgo una conexión constante entre defensa y ataque. Su movilidad permitió que Antony y Abde recibieran con ventaja, mientras Bakambu fijaba centrales. El gol del congoleño al minuto 16, tras un rechace en el área, llegó en un tramo donde el dominio territorial era claro.

Fidalgo participó activamente en la construcción y mostró esa pausa que distingue su juego cuando el partido se vuelve espeso. Sin embargo, el encuentro cambió tras el empate de Isi Palazón al 42, luego de una gran acción por derecha que desarmó la marca bética.

La segunda mitad fue distinta. El Rayo creció en posesión y agresividad. La polémica arbitral, con revisiones largas del VAR en acciones sobre el Cucho Hernández, terminó por encender el ambiente en La Cartuja.

Fidalgo comenzó a resentir el desgaste físico ante la presión alta visitante y el ingreso de Pathé Ciss fortaleció el mediocampo rayista. Con el Betis perdiendo claridad y las líneas más separadas, Pellegrini optó por refrescar el centro del campo.

Al minuto 75, el mexicano dejó su lugar a Nelson Deossa. Su salida marcó el cierre de una actuación con dos caras: liderazgo y control en la primera parte; desgaste y menor influencia en la segunda.

El tramo final fue caótico. Se añadieron 14 minutos y el Betis empujó con más corazón que orden. Antony tuvo la más clara al 94, pero el arquero Batalla evitó la remontada. Fue apenas el segundo disparo entre palos del conjunto local en todo el partido.

El 1-1 deja sensaciones encontradas. El Betis sigue en zona europea y mantiene la presión sobre la parte alta, pero evidenció fragilidad cuando no logra imponer su ritmo.

Ahora el calendario no concede respiro: se viene el derbi ante el Sevilla FC en La Cartuja. Un escenario donde Fidalgo, si mantiene el nivel mostrado en la primera mitad ante el Rayo, puede volver a ser el metrónomo que marque la diferencia en un duelo que define algo más que tres puntos.