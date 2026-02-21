Muere Jesús Sommers, el “Rey del Hit” y leyenda del beisbol mexicano

El beisbol mexicano perdió a uno de máximos referentes históricos. Jesús Sommers, dueño del récord histórico de 3,004 hits en la Liga Mexicana de Beisbol, falleció a los 76 años, informó el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Sommers, nacido el 11 de noviembre de 1949 en Guaymas, Sonora, deja una huella que no se mide sólo en números, aunque los números ayudan a entender la magnitud. Participó durante 27 temporadas en la LMB, disputó 2,098 encuentros y acumuló 10,327 turnos oficiales, cifra que también lo coloca como líder histórico en ese departamento. Fue segundo lugar de todos los tiempos en dobles con 488, quinto en carreras impulsadas con 1,534 y octavo en carreras anotadas con 1,455. Sus 241 cuadrangulares lo ubican en el lugar 19 histórico.

Un swing constante

La constancia fue su sello. Conectó al menos 100 hits en 19 temporadas y bateó por encima de .300 en nueve campañas. Sus mejores años llegaron con los Bravos de León. En 1984 registró promedio de .327 con 27 jonrones y 101 producidas. En 1986 alcanzó .356 con 18 vuelacercas y 86 impulsadas. En 1987 volvió a superar los .350, con 29 cuadrangulares y 114 remolcadas, la cifra más alta de su carrera.

Su nombre aparece en casi cada tabla relevante del circuito de verano. Sólo siete peloteros superaron sus 1,455 anotadas, entre ellos figuras como Héctor Espino y Nelson Barrera. En hits totales combinando verano e invierno, sumó 4,077 imparables, una cifra únicamente superada por Espino en la historia del beisbol mexicano profesional.

En la Liga Mexicana del Pacífico jugó 25 temporadas con equipos como Guaymas, Culiacán, Ciudad Obregón, Guasave, Tijuana, Mazatlán, Los Mochis y Mexicali. Allí conectó 1,073 hits, séptimo lugar histórico, y 175 dobles, cuarto en ese rubro.

Más allá de los registros, Sommers fue un pelotero combativo. En los últimos años de su trayectoria defendió la primera base y asumió funciones de bateador designado. Tras retirarse en 1996 con Poza Rica, continuó ligado al juego como coach, manager, instructor y gerente. Vivió para el beisbol hasta el final.

En 2002 fue exaltado al Salón de la Fama. El reconocimiento institucional llegó cuando su legado ya era incuestionable. Era el “Rey del Hit”. Un título que no necesita explicación en los parques del país.

El año pasado se reportaron problemas de salud y se organizó una colecta para apoyarlo. La comunidad beisbolera respondió con Sommers

Hoy el beisbol mexicano despide Jesús Sommers a uno de sus referentes más consistentes. Un hombre que convirtió el imparable en rutina y la rutina en récord. Su nombre permanecerá en cada conversación sobre ofensiva histórica en México. Porque 3,004 veces la pelota cayó en tierra de nadie con su firma.