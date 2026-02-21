¡Eterno James Milner! El hombre de acero que destrozó el récord imposible de la Premier League

En una época donde el futbol profesional tritura carreras sin importa edad, existe un hombre que ha decidido no escuchar al reloj. Este sábado, el césped del Gtech Community Stadium no fue sólo el escenario de una victoria del Brighton; fue el altar donde James Milner alcanzó la inmortalidad estadística. Al saltar al campo ante el Brentford, el mediocampista de 40 años registró su aparición número 654 en la Premier League, pulverizando el récord histórico de Gareth Barry para convertirse en el jugador con más partidos disputados en la era moderna del balompié inglés.

Su equipo venció 2-0 al Brentford.

La hazaña es de tal magnitud que incluso el ecosistema digital se rindió ante él. Google celebró el hito con un doodle dedicado al número que ya es leyenda. Milner, quien debutó con el Leeds United cuando algunos de sus actuales compañeros apenas aprendían a caminar, ha transitado por el Newcastle, Aston Villa, Manchester City y Liverpool, dejando una estela de tres títulos de liga y una reputación de profesionalismo clínico que hoy, finalmente, lo coloca en la cima solitaria del Olimpo británico.

Google celebró a Milner. Especial

El salvavidas de un técnico siete años menor

Lo de Milner no es un homenaje en vida ni una concesión por nostalgia. En el Brighton, su presencia es una necesidad táctica. Su entrenador, Fabian Hürzeler, quien tiene 33 años, siete menos que su capitán en el campo, recurrió al veterano para frenar una racha alarmante de una sola victoria en trece encuentros.

"Cada semana, en cada entrenamiento, él es el que más corre, el que más esprinta", confesó un Hürzeler. "Es capaz de hacer cosas imposibles. Cuando ves su cuerpo y cómo lo gestiona, no sé cuánto tiempo más seguirá jugando, pero solo disfruto trabajar con él".

El partido fue una oda a su carrera. Tras los goles de Diego Gómez y Danny Welbeck que sellaron el 2-0 para las Gaviotas, Milner fue sustituido en el minuto 90. En ese momento, el estadio entero se puso de pie. No importaron los colores; el aplauso unísono de la afición del Brentford y del Brighton fue el reconocimiento al obrero que se convirtió en arquitecto de la liga más competitiva del planeta.

La voz del récord

Fiel a su estilo, el hombre que sobrevivió a la era de Ferguson y a la revolución de Klopp, huyó de los reflectores individuales. Al final del encuentro, sus compañeros tuvieron que empujarlo hacia la grada visitante para que recibiera el cariño de los fans.

Se ha hablado mucho de esto, pero para cualquiera que me conozca, lo más importante siempre ha sido el equipo", declaró Milner a la BBC Radio 5 Live con la sencillez de quien acaba de jugar su primer partido y no el número 654. "Estoy encantado de haber podido jugar más minutos hoy y espero que la gente vea que todavía puedo contribuir. Es un número grande y es lindo alcanzar el récord, pero es una oportunidad para agradecer a tanta gente... a los fisioterapeutas y científicos deportivos que me han apoyado".

Milner recordó especialmente a Sean Duggan, el fisio del Brighton que lo ayudó a volver al campo el año pasado cuando no podía levantar el pie debido a una lesión crónica. Para el "James de Hierro", el récord no es una meta, sino una parada técnica. "Sinceramente, será bueno que dejen de preguntarme por esto para poder concentrarme en mi fútbol. Estoy desesperado por terminar la temporada con fuerza".

Mientras el mundo del futbol intenta procesar la longevidad de un jugador que ha ganado dos ligas con el City y una con el Liverpool, James Milner ya piensa en el próximo entrenamiento. El récord de Gareth Barry ha caído, pero la ambición de este hombre de acero parece no tener fecha de caducidad.