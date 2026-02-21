Ángel de Oro y Johnny Consejo se disputarán las cabelleras; CMLL vs AEW

Ángel de Oro y Johnny Consejo tuvieron un intenso combate y elevaron su rivalidad a una lucha de apuestas de cabellera vs cabellera, luego de que el luchador de AEW utilizara una marrullería en la función estelar del Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sobre el ring de la Arena México.

La batalla de este viernes se realizó en un cuadrangular, en el que también participaron Daniel García y Neón. Ante el descuido del réferi, Johnny Consejo fauleó a Ángel de Oro para después ponerlo sobre la lona y que se escucharan las tres palmadas.

Ángel de Oro aceptó el reto de una lucha de cabellera vs cabellera Foto: CMLL

El integrante de AEW lanzó el reto de cabelleras, a lo que el luchador mexicano respondió: “Te acepto con una condición, cabellera contra cabellera, de que sea ahorita mismo”.

No se dio ayer, pero este sábado, el CMLL confirmó la lucha de cabelleras, que se realizará el próximo viernes 27 de febrero de 2026 en la Arena México.

“Ángel de Oro qué onda, no, no, cómo se dice, su nombre, Ángel de “Calvo” próxima, porque Hermanos Chávez, mmm, ‘Hermanos Cansados’, tú y yo mano a mano, cabellera vs cabellera y tu pelo en mi mano”, dijo Johnny Consejo.

JOSH ALEXANDER DEFENDIÓ SU CAMPEONATO ANTE ESFINGE

Josh Alexander tuvo una defensa exitosa del Campeonato Canadiense de Maple Leaf Pro Wrestling (MLP), luego de vencer en una intensa batalla a Esfinge.

El luchador mexicano tuvo el apoyo del respetable y propinó varios castigos intensos, pero Josh Alexander hizo valer su experiencia en sus más de 20 años en la lucha libre.

El canadiense puso final a la lucha con un devastador “Martillo negro”, castigó la columna y después el cuello de Esfinge para ponerlo espaldas planas y se escucharan las tres palmadas.

“Tal vez no les agrade, pero me van a respetar”, dijo Josh Alexander, quien resaltó que la preparación hace a los campeones y recordó que hace unos años se rompió el cuello dos veces, por lo que se prepara cada día para poder tener combates como estos y ser mejor cada vez.

Ahora, el canadiense tiene la mira puesta en Máscara Dorada.