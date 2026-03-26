¡Fichaje de lujo! Roberto Carlos presume los colores de Chivas y enloquece a la afición

La fiebre por las Chivas sumó a una figura de talla internacional. Para sorpresa de millones de fanáticos, el histórico lateral de la selección de Brasil y máxima leyenda del Real Madrid, el inigualable Roberto Carlos, demostró su inmenso cariño por México y, sobre todo, por el Guadalajara. El exjugador causó un auténtico revuelo en internet al dejarse ver con los colores rojiblancos, confirmando que la pasión por la Liga MX traspasa cualquier frontera.

Bandera de Chivas en la tribuna del Estadio Akron. Mexsport

EL AMOR POR JALISCO Y LA PLAYERA DEL REBAÑO SAGRADO

La historia de afecto entre el exdefensor sudamericano y tierras aztecas tiene un trasfondo muy especial y familiar. Resulta que el astro brasileño pasó unos días de descanso en el estado de Jalisco, un destino que visitará con mucha frecuencia de ahora en adelante, ya que su propia hija reside en esta región y posee orgullosamente la nacionalidad mexicana. Durante su estadía, el ídolo mundial aprovechó para recorrer maravillas turísticas como Puerto Vallarta y el pueblo mágico de Tequila, disfrutando al máximo de la cultura local.

Al conocer esta valiosa conexión, la directiva de las Chivas no dejó pasar la gran oportunidad de sumar a un aficionado de lujo a sus filas. A través de su cuenta oficial de la red social X, la institución tapatía publicó una fotografía que rompió el internet: el legendario cañonero brasileño posó con una enorme sonrisa mientras sostenía la tradicional casaca del Rebaño Sagrado, la cual llevaba estampada su nombre y su mítico número en el dorsal.

"¡Un nuevo ChivaHermanooo! Roberto Carlos, amigo, ¡ya eres mexicano!", escribió el equipo en su perfil, desatando la locura entre los seguidores que de inmediato viralizaron la imagen y le dieron una cálida bienvenida al nuevo integrante de la inmensa familia rojiblanca.

DE CARA AL MUNDIAL Y EL BUEN PASO ROJIBLANCO

Más allá de los lazos familiares, la presencia del exjugador en territorio nacional obedeció a una agenda de trabajo muy importante. El ex lateral, quien tocó la gloria al consagrarse campeón del mundo en la edición de Corea-Japón 2002, colabora activamente en los preparativos y la promoción de la próxima Copa Mundial 2026. Como la ciudad de Guadalajara fungirá como una de las sedes oficiales para este magno evento del futbol, el brasileño supervisó de primera mano algunos detalles en la perla tapatía.

Jugadores de Chivas felicitando al 'Tala' Rangel. Mexsport

Esta inyección de ánimo internacional llegó en el mejor momento posible para la escuadra rojiblanca. Actualmente, las Chivas dominan la cima de la tabla general y marchan como líderes absolutos del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un total de 30 envidiables puntos. El panorama luce inmejorable para el equipo, que buscará mantener su racha ganadora en su próximo compromiso correspondiente a la Jornada 13.

En este esperado duelo, el conjunto tapatío recibirá en casa a unos peligrosos Pumas de la UNAM, quienes ocupan el cuarto lugar de la clasificación y se ubican a siete unidades de distancia del liderato. Con el respaldo de su afición y la bendición de un nuevo y legendario seguidor apoyando desde la distancia, el equipo afina los últimos detalles para buscar el campeonato y regalarle una enorme alegría a su gente.