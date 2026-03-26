¡Noche de pesadilla! Los errores de Camilo Vargas y Luis Suárez hunden a Colombia

La preparación rumbo al Mundial 2026 dejó un sabor amargo para el conjunto cafetalero en tierras estadounidenses. En un duelo que prometía espectáculo en Orlando, Florida, la selección de Colombia sucumbió 2-1 frente a su similar de Croacia. Lo que debió ser una prueba de funcionamiento táctico terminó por convertirse en un desfile de pifias individuales que sentenciaron el marcador, dejando señalados principalmente al arquero del Atlas, Camilo Vargas, y al atacante Luis Javier Suárez.

James Rodríguez conduciendo el balón. AFP

EL INCREÍBLE FALLO DE LUIS SUÁREZ Y LA INCERTIDUMBRE DE JAMES

El encuentro arrancó con una intensidad engañosa. Apenas al minuto 2, Jhon Arias adelantó a los sudamericanos tras aprovechar un resurgimiento futbolístico que mostró recientemente en el balompié brasileño. Sin embargo, el gusto duró poco. Al minuto 6, el joven Luka Vuskovic emparejó los cartones con un disparo de larga distancia que se desvió en la humanidad de Jhon Lucumí, dejando sin oportunidad a la zaga.

En medio del intercambio de golpes, los reflectores apuntaron a James Rodríguez. El mediocampista creativo del Minnesota United regresó a la titularidad después de meses de inactividad, sumando minutos vitales ante la falta de ritmo que arrastró en la MLS. A pesar de contar con la confianza total del técnico Néstor Lorenzo para el debut mundialista contra Uzbekistán el próximo 17 de junio, el volante lució falto de chispa por momentos.

La jugada que cambió el rumbo del partido ocurrió al minuto 29. Con el marcador igualado 1-1, el extremo de élite Luis Díaz desbordó y sirvió un "bombón" para Luis Javier Suárez. El goleador del Sporting de Lisboa, con el arco totalmente abierto y sin portero, abanicó el esférico de forma inexplicable. El error resultó tan inverosímil que el propio Díaz ya celebraba el tanto cuando se percató de la pifia de su compañero, desperdiciando la oportunidad de tomar la ventaja.

SENTENCIA BALCÁNICA TRAS EL ERROR DE CAMILO VARGAS

Cuando el primer tiempo agonizaba, apareció otra falla que liquidó las aspiraciones colombianas. Al minuto 42, en un tiro de esquina que parecía de rutina, el guardameta de los Rojinegros del Atlas, Camilo Vargas, salió de forma precipitada y erró en su intento de despeje. El espacio vacío lo aprovechó Igor Matanovic, quien simplemente empujó el balón de cabeza para poner el 2-1 definitivo en favor de los croatas.

Este tropiezo genera dudas en el entorno del futbol colombiano, especialmente por la fragilidad defensiva mostrada en momentos clave. La derrota en Orlando obliga al cuerpo técnico a replantear la estrategia de cara al próximo compromiso de alto calibre. La escuadra cafetalera viajará ahora a Washington para medirse ante la poderosa selección de Francia el domingo 29 de marzo, donde buscará sacudirse la mala imagen dejada por sus referentes y recuperar la confianza antes del silbatazo inicial en el Mundial 2026.