¿Oxidado? 'Checo' Pérez rompe el silencio y responde a las duras críticas en Cadillac F1

El esperado regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 desató la locura entre los aficionados, pero también trajo consigo un nivel de exigencia implacable. Tras pasar todo un año alejado de la máxima categoría, el piloto tapatío finalmente debutó con la naciente escudería Cadillac. Sin embargo, las primeras actuaciones del equipo estadunidense generaron una ola de cuestionamientos internos, desatando una inesperada guerra de declaraciones entre la cúpula directiva y sus conductores estrella.

Auto Cadillac de 'Checo' Pérez tras un 'trompo'. REUTERS

EL DARDO DE MARIO ANDRETTI CONTRA 'CHECO' PÉREZ Y VALTTERI BOTTAS

La controversia estalló cuando Mario Andretti, figura legendaria del automovilismo y actual consejero del equipo, lanzó fuertes señalamientos contra la dupla titular. Durante una polémica intervención en el podcast Drive to Wynn, el directivo aseguró que tanto 'Checo' Pérez como su compañero, Valtteri Bottas, lucieron fuera de ritmo por culpa de su inactividad durante la campaña 2025.

'Checo' Pérez con la mano izquierda en la cabeza. REUTERS

"Creo que los dos están un poco oxidados", sentenció tajantemente el ex campeón mundial. Bajo su perspectiva, los veteranos tomaron una postura demasiado conservadora al encender los motores, priorizando no dañar los monoplazas por encima de empujar los límites del vehículo. Según relató el propio asesor, los pilotos manejan con extremo cuidado para no generar trabajo extra en el garaje. Además, exhibió que las quejas constantes de ambos corredores apuntan directamente a una preocupante falta de carga aerodinámica y nula estabilidad en la parte trasera del auto.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE 'CHECO' PÉREZ

Lejos de guardar silencio ante la tormenta mediática, 'Checo' Pérez plantó cara a las críticas justo antes de encarar el Gran Premio de Japón. Con la cabeza fría, el tapatío defendió a capa y espada el trabajo realizado junto al finlandés Valtteri Bottas, asegurando que sus demostraciones sobre el asfalto cumplieron con creces ante las circunstancias actuales del equipo.

'Checo' Pérez con gorra de Cadillac. REUTERS

"Para ser honesto, creo que rendimos en un nivel muy alto", afirmó el tapatío con total seguridad. Para respaldar su argumento, recordó con orgullo su fin de semana en Melbourne, destacando que terminó sumamente satisfecho con los resultados obtenidos en su primera ronda de clasificación del año.

Aun así, reconoció que el inicio del calendario resultó un auténtico campo minado. El expiloto de Red Bull subrayó que la carrera en Shanghái representó un infierno técnico, pues el bólido sufrió daños severos que mermaron drásticamente su velocidad y capacidad de maniobra. Con estas declaraciones, el mexicano dejó en claro que su talento sigue intacto y que los obstáculos iniciales son parte natural de un proyecto en plena construcción.