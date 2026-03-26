Mundial 2026 (Repechaje Intercontinental): Nueva Caledonia vs. Jamaica - Resumen y Resultado

Con muchos jugadores suplentes, Jamaica ha dominado, pero Nueva Caledonia ha tenido oportunidades con disparos lejanos.

Cuatro minutos se agregan al primer tiempo

45' Cuatro minutos se agregan al primer tiempo

Nueva Caledonia no está siendo el flan que Jamaica pensó con varios remates

A punto de terminar el primer tiempo,

42' A punto de terminar el primer tiempo,

Remate desviado de Joseph Athale (Nueva Caledonia)

32' Remate desviado de Joseph Athale (Nueva Caledonia)

Pausa por hidraction

22' Pausa por hidraction