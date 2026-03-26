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Mundial 2026 (Repechaje Intercontinental): Nueva Caledonia vs. Jamaica - Resumen y Resultado

Sigue EN VIVO el partido Nueva  Caledonia vs Jamaica, correspondiente al Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, a través de nuestro Minuto a Minuto

Por: Emmanuel Campa

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Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan con el sueño mundialista en juego.Redes Sociales
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Nueva Caledonia
01
Jamaica
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Mundial 2026 (Repechaje Intercontinental): nueva caledonia vs jamaica - EN VIVO
49'Termina el primer tiempo

Con muchos jugadores suplentes, Jamaica ha dominado, pero Nueva Caledonia ha tenido oportunidades con disparos lejanos.

45'Cuatro minutos se agregan al primer tiempo
42'A punto de terminar el primer tiempo, 

Nueva Caledonia no está siendo el flan que Jamaica pensó con varios remates

32'Remate desviado de Joseph Athale (Nueva Caledonia)
22'Pausa por hidraction 
18' GOOOOOOOOOOOOL! Bailey Cadamarteri remata de derecha y vence al portero para poner arriba a Jamaica 
13'Remate de Richard King (Jamaica) muy cerca del poste pero se fue desviado
6'Ronald Webs remata de izquierda desde fuera del area 
3'Falta de  Angelo Fulgini (Nueva Caledonia=
1'Falta de Isaac Hayden (Jamaica)
21:02 HrsARRANCA EL PARTIDO!!!
20:58 HrsLas alineaciones de ambos aequipos
20:57Suena el himno de Jamaica
20:55 HrsSuena el himno de  Nueva Caledonia
20:45 Hrs¡¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido Nueva Caledonina vs. Jamaica!!

El duelo se disputará en el Estadio Akrón de Jalisco y es correspondiente al Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026

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