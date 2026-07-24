Ferran Torres y Marcos Llorente muestran su complicidad en las playas de Ibiza

Ferran Torres y Marcos Llorente, ambos integrantes de la selección española que se proclamó campeona del mundo recientemente, han sido fotografiados durante sus días de descanso en la isla de Ibiza.

Los dos jugadores han elegido la isla balear para desconectar después de las intensas semanas de competición y las celebraciones posteriores en Madrid. Se trata de un período de vacaciones previo al inicio de la pretemporada con sus respectivos clubes.

Las imágenes muestran a los dos jugadores sin camiseta en un entorno de celebración y relajación, además de estar disfrutando de la playa y el mar.

Más fotos de las vacaciones entre Ferran Torres y Marcos Llorente Redes Sociales

No hay confirmaciones públicas de que esté acompañado por su familia inmediata en estas tomas específicas con Llorente, aunque es habitual que los jugadores compartan parte de sus vacaciones con seres queridos.

Además de su mutua compañía, ambos coincidieron en el exclusivo chiringuito Casa Jondal con celebridades como David Beckham y Michael Jordan, y forman parte del grupo más amplio de campeones del mundo que han elegido Ibiza para estas vacaciones (como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal).

¿Por qué estas fotos generan polémica?

Las imágenes han suscitado comentarios en redes sociales y algunos medios, principalmente por la cercanía física y las poses entre los dos compañeros de selección.

En varios sectores se han interpretado de diferentes maneras estos momentos de interacción, lo que ha dado lugar a debates sobre la naturaleza de su relación fuera del campo, aunque no existen confirmaciones ni declaraciones al respecto por parte de los implicados.

Ferran Torres, héroe de España, viaja en un momento personal de descanso tras su gran actuación. Según la información disponible, actualmente se encuentra soltero tras su última relación conocida.

Marcos Llorente, por su parte, está casado con Patricia Noarbe (conocida como Paddy) desde 2023. La pareja tiene una hija.