Tigres busca reemplazo para Ángel Correa; tiene tres delanteros en la mira

La etapa de Ángel Correa con Tigres llegó a su fin y la directiva auriazul ya trabaja en encontrar al futbolista que encabezará el ataque del equipo para el Apertura 2026. Tras concretarse la transferencia del argentino a River Plate, el club universitario analiza tres opciones que actualmente militan entre la MLS y el futbol brasileño.

ESPN pudo saber que los nombres que aparecen sobre la mesa de los felinos son Petar Musa, delantero croata del FC Dallas; Dejan Joveljic, atacante serbio del Sporting Kansas City, y el brasileño John Kennedy, jugador perteneciente al Fluminense. Los tres cumplen con el perfil que busca el club para cubrir la baja de Correa.

El objetivo de Tigres es incorporar a un centrodelantero con capacidad goleadora y experiencia internacional, capaz de convertirse en la referencia ofensiva del equipo para el torneo que ya está en marcha.

Tres perfiles distintos para un mismo objetivo

El nombre que más llama la atención es el de Petar Musa, delantero de 28 años que ha destacado en la MLS desde su llegada al FC Dallas. El seleccionado croata, quien además disputó la Copa del Mundo 2026, sobresale por su fortaleza física, su juego aéreo y su capacidad para definir dentro del área.

Otra de las alternativas es Dejan Joveljic, atacante serbio que dejó una buena impresión durante su paso por LA Galaxy y que actualmente juega con Sporting Kansas City. Su movilidad, inteligencia para atacar los espacios y facilidad para marcar goles lo mantienen como una opción atractiva para la directiva universitaria.

La tercera posibilidad es John Kennedy, delantero brasileño con mayor velocidad y desequilibrio en el uno contra uno. El atacante ya conoce el futbol mexicano luego de su paso por Pachuca, una experiencia que podría facilitar su adaptación en caso de concretarse su llegada a San Nicolás.

River hizo oficial el fichaje de Correa

La búsqueda del nuevo delantero comenzó una vez que River Plate confirmó oficialmente la incorporación de Ángel Correa, quien únicamente espera superar los exámenes médicos para firmar su contrato con el conjunto argentino.

A través de un comunicado, el club Millonario anunció el acuerdo alcanzado con Tigres.

"River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero se realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la Institución", informó el club argentino.

La negociación vivió varios días de incertidumbre. Desde Argentina trascendió que Tigres había modificado las condiciones pactadas, versión que fue rechazada por la institución regiomontana.

El principal punto de diferencia estuvo en el valor final de la operación. Mientras River Plate buscaba ejecutar la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, Tigres pretendía agregar bonos por objetivos que elevaran el monto total hasta los 17 millones.

Con la salida de Correa ya resuelta, la prioridad de la directiva felina ahora es cerrar cuanto antes la llegada del delantero que encabezará el ataque auriazul durante el Apertura 2026.