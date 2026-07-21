PSG y Real Madrid pelean por Ferran Torres; Barcelona busca blindar a su delantero

El nombre de Ferran Torres vuelve a colocarse en el centro del mercado de fichajes. El delantero del FC Barcelona ha despertado el interés de dos gigantes europeos: Paris Saint-Germain y Real Madrid, mientras la directiva blaugrana analiza la posibilidad de renovar su contrato.

De acuerdo con información publicada por el diario francés L'Équipe, ambos clubes siguen de cerca la situación del atacante español, cuyo futuro en el conjunto catalán aún no está completamente definido.

PSG quiere reforzar su ataque con Ferran Torres

El Paris Saint-Germain considera a Ferran Torres como una de las opciones para fortalecer su ofensiva de cara a la próxima temporada. Su capacidad para desempeñarse como extremo por ambas bandas o como delantero centro lo convierte en un futbolista versátil y con gran valor estratégico.

A ello se suma el destacado nivel que ha mostrado en los últimos meses, factor que ha incrementado su cotización y lo mantiene entre los atacantes más atractivos del mercado europeo.

Real Madrid vuelve a seguir al delantero español

El interés del Real Madrid por Ferran Torres no es nuevo. El conjunto merengue ya había seguido de cerca al futbolista durante su etapa en el Valencia; sin embargo, en aquella ocasión el atacante optó por fichar con el Manchester City.

Ahora, tras consolidarse como una pieza importante con la selección española y recuperar protagonismo en el Barcelona, el club blanco habría reactivado el seguimiento de su situación contractual.

Barcelona busca renovar, pero espera el momento adecuado

Mientras crecen los rumores sobre una posible salida, el Barcelona mantiene como prioridad la continuidad de Ferran Torres. No obstante, la situación financiera del club y las restricciones del control económico obligan a la directiva a actuar con cautela antes de iniciar una negociación formal.

Pese a este panorama, el delantero mantiene una buena relación con el técnico Hansi Flick y su intención continúa siendo permanecer en el conjunto blaugrana.

Ferran Torres, uno de los nombres fuertes del mercado

Con el mercado de fichajes en marcha, Ferran Torres apunta a convertirse en uno de los protagonistas del verano. El interés de PSG y Real Madrid confirma el valor que ha recuperado el atacante español, aunque por ahora su prioridad sigue siendo continuar defendiendo la camiseta del Barcelona mientras el club trabaja para asegurar su permanencia.