EN VIVO | Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Sigue EN VIVO todos los detalles de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, con el desfile de las delegaciones, el espectáculo artístico, el encendido del pebetero y la declaratoria oficial del inicio de la justa regional.
sigue nuestra cobertura EN VIVO de la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La ceremonia de inauguración está programada para comenzar a las 20:00 horas de Santo Domingo, 18:00 horas del centro de México. A partir de ese momento se pondrá en marcha el espectáculo que incluirá el desfile de las delegaciones participantes, presentaciones artísticas, el encendido del pebetero y la declaratoria oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya comenzaron con las primeras competencias del programa deportivo; sin embargo, este viernes se celebra la ceremonia de inauguración desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde las delegaciones desfilarán ante miles de aficionados antes del encendido del pebetero y la declaratoria oficial que pondrá en marcha la máxima justa deportiva de la región.