Última Hora Impreso de hoy

EN VIVO | Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Sigue EN VIVO todos los detalles de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, con el desfile de las delegaciones, el espectáculo artístico, el encendido del pebetero y la declaratoria oficial del inicio de la justa regional.

Por: Emmanuel Campa

La delegación mexicana llegó al Estadio Olímpico Félix Sánchez para participar en la ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde miles de atletas desfilarán antes del encendido del pebetero y el inicio oficial de la justa regional.
La delegación mexicana llegó al Estadio Olímpico Félix Sánchez para participar en la ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde miles de atletas desfilarán antes del encendido del pebetero y el inicio oficial de la justa regional.Redes Sociales
sigue nuestra cobertura EN VIVO de la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
ceremonia de inauguración
17:14 Hrs La ceremonia comenzará a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México

La ceremonia de inauguración está programada para comenzar a las 20:00 horas de Santo Domingo, 18:00 horas del centro de México. A partir de ese momento se pondrá en marcha el espectáculo que incluirá el desfile de las delegaciones participantes, presentaciones artísticas, el encendido del pebetero y la declaratoria oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

17:11 HrsLa ceremonia de inauguración marca el inicio oficial de la fiesta deportiva

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya comenzaron con las primeras competencias del programa deportivo; sin embargo, este viernes se celebra la ceremonia de inauguración desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde las delegaciones desfilarán ante miles de aficionados antes del encendido del pebetero y la declaratoria oficial que pondrá en marcha la máxima justa deportiva de la región.

Temas: