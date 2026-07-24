EN VIVO | Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

17:14 Hrs La ceremonia comenzará a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México

La ceremonia de inauguración está programada para comenzar a las 20:00 horas de Santo Domingo, 18:00 horas del centro de México. A partir de ese momento se pondrá en marcha el espectáculo que incluirá el desfile de las delegaciones participantes, presentaciones artísticas, el encendido del pebetero y la declaratoria oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.