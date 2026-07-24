La gran oferta del Real Madrid por Yan Diomandé, estrella de Costa de Marfil

Una de las grandes sorpresas que dejó el Mundial 2026 fue la revelación del marfileño Yan Diomandé.

El joven extremo de 19 años, que milita en el RB Leipzig, deslumbró con Costa de Marfil en la fase de grupos y eliminatorias, exhibiendo velocidad, desborde y una madurez impropia de su edad que lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados del torneo.

Su irrupción no pasó desapercibida para los grandes clubes de Europa. Diomandé, quien ya había brillado en su primera temporada completa en la Bundesliga con goles y asistencias clave, se posicionó como uno de los nombres calientes del mercado veraniego

Diomandé en un partido del Mundial con Costa de Marfil Reuters

Real Madrid se fija en Diomandé y lanza oferta de 100 M€

De acuerdo con Fabrizio Romano, el Real Madrid ha dado un paso concreto y presentó una oferta oficial de 100 millones de euros (90 fijos más 10 en variables) al RB Leipzig por el fichaje de Yan Diomandé.

Diomandé debutó en LaLiga con el Leganés frente al Real Madrid, y su progresión desde entonces ha sido espectacular: de valer alrededor de 20 millones a convertirse en un activo que supera los 100 millones en el mercado.

Aunque el Leipzig rechazó la oferta inicial por considerar que el valor del jugador es superior, las negociaciones continúan.

El Real Madrid mantiene el interés y ve en Diomandé un perfil ideal por su juventud, polivalencia en ambas bandas y potencial a largo plazo.

PSG fue el primero en sondearlo, pero su sueño es el Manchester United

El PSG fue el primer gran club en mostrar interés serio por Diomandé, manteniendo conversaciones durante semanas ofreciéndole un contrato a largo plazo.

Los parisinos ven en él un refuerzo de élite para su ataque y han presionado fuerte en las negociaciones con el Leipzig.

Sin embargo, Diomandé siempre ha expresado públicamente que su gran sueño es fichar por el Manchester United. El joven marfileño ha repetido en varias ocasiones su admiración por el club inglés y su deseo de jugar en la Premier League algún día.

Yan Diomandé en un partido con Costa de Marfil Reuters

A pesar de ese anhelo, no ha surgido ninguna oferta concreta desde Inglaterra por el momento. Ni el United ni otros clubes de la Premier han concretado movimientos, lo que deja al jugador en medio de una puja entre el Real Madrid, el PSG y el Leipzig, que exige más de 100-130 millones de euros para dejarlo marchar.