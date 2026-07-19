Ferran Torres: Recambio de lujo que concretó el segundo título de España en Mundiales

Ferran Torres apareció en el minuto 106 de la Final del Mundial 2026 para anotar el gol del título y darle a España su segunda estrella en la historia de las Copas del Mundo, imponiéndose 1-0 a Argentina en Tiempos Extra.

Ingresando en el minuto 62 en el sitio de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres anotó su primer gol en el Mundial 2026 y el más importante en su carrera como futbolista, brindándole una nueva estrella y consagrándose como el MVP del partido.

Tras un centro que se marchaba por línea de fondo, Nico Williams mandó el esférico al epicentro del área chica para un número 7 español que contactó con la pierna izquierda para estremecer las redes rivales y alzarse en hombros, convirtiendo el tanto que quedará en la posteridad como el que le brindó su segunda estrella a un grupo comandado por Luis de la Fuente:

De esta forma, España suma 2 títulos de Copa del Mundo, al conquistar las ediciones de Sudáfrica 2010 y el Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Los números de Ferran Torres en el Mundial 2026

Con un total de 283 minutos sobre el terreno de juego distribuidos en los 8 partidos del Mundial 2026 disputados por España, Ferran Torres logró consagrarse como un recambio de lujo para Luis de la Fuente, sumando 1 gol y 1 asistencia en la Copa del Mundo:

Cabo Verde / Fase de Grupos - titular, 81 minutos jugados.

Arabia Saudita / Fase de Grupos - 45 minutos disputados.

Uruguay / Fase de Grupos - 14 minutos sobre el terreno de juego.

Austria / Dieciseisavos de Final - 19 minutos en cancha.

Portugal / Octavos de Final - 15 minutos jugados (asistencia).

Bélgica / Cuartos de Final - 35 minutos disputados.

Francia / Semifinal - 16 minutos sobre el terreno de juego.

Argentina / Final - 58 minutos en cancha (gol).

Ferran Torres sumó un total de 283 minutos en el Mundial 2026, anotando el gol del título para España. Reuters

BFG