Pesaje de La Velada del Año VI: los combates quedan listos tras una jornada marcada por la polémica

La Velada del Año VI ya cumplió con el pesaje oficial previo a la función de este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Los 20 participantes superaron la báscula y quedaron habilitados para subir al ring en una cartelera que reunirá a creadores de contenido, streamers, periodistas y cantantes en diez combates de exhibición.

Al tratarse de participantes que no son boxeadores profesionales, todos los combates se disputarán con careta como medida de protección. Sin embargo, la ceremonia previa estuvo marcada por varios cruces verbales y un desacuerdo sobre el tipo de protección que utilizaría una de las participantes.

La Parce (Colombia) vs. Fabiana Sevillano (España)

Las encargadas de abrir la cartelera se declararon listas para el combate. La Parce reveló que sufrió un cuadro de gripe durante los últimos días, aunque aseguró estar en condiciones para competir. Del lado español, Fabiana Sevillano destacó la presión que representa pelear en Sevilla, su ciudad natal.

El combate fue pactado en 52.5 kilogramos. La Parce registró 51.5 kilos y Fabiana Sevillano 51.8.

Clersss (España) vs. Natalia MX (México)

Natalia MX aseguró que buscará evitar una decisión de los jueces y resolver el combate ante Clresss antes del límite. Durante la conferencia también se abordó la integración del panel de jueces, conformado por representantes de España, Argentina, Colombia, México y Montenegro para garantizar una evaluación neutral.

La pelea estaba pactada por debajo de los 58 kilogramos y ambas participantes marcaron 55.4 kilos.

Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina)

El ambiente estuvo marcado por la reciente final de la Copa del Mundo entre España y Argentina. Gastón Edul afirmó sentirse orgulloso de representar a su país, mientras que también volvió a salir a la conversación la cercanía de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo y de Edul con Lionel Messi.

El periodista argentino explicó que concluyó su preparación mientras cubría el Mundial y llegó a España menos de una semana antes del combate.

Durante la presentación surgió la propuesta de pelear sin careta, aunque la organización la descartó debido a la poca experiencia de ambos participantes.

Edul dio 73.8 kilos y Aguirre 71.3, dentro del límite de 74 kilogramos.

Marta Díaz (España) vs. Tatiana Käer (España)

Marta Díaz y Tatiana Käer coincidieron en que el proceso de preparación fortaleció la relación con sus equipos de trabajo, a quienes describieron como una segunda familia.

Ambas señalaron que les gustaría ganar por nocaut, aunque reconocieron que las diferencias físicas hacen complicado ese escenario.

Las dos registraron 56.4 kilos para un combate pactado en 57.

Viruzz (España) vs. Gero Arias (Argentina)

Viruzz y Gero Arias coincidieron en pronosticar un nocaut. El argentino adelantó que después del combate dará a conocer cuáles serán sus siguientes objetivos deportivos, luego de haber manifestado anteriormente su intención de buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Viruzz marcó 77.3 kilos y Gero Arias 76.9 para una pelea pactada en 78 kilogramos.

Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina)

Alondrissa aseguró que algunas actitudes de Angie Velasco y de su entorno en redes sociales deterioraron la amistad que mantenían antes de aceptar el combate.

Ambas coincidieron en que dejarán todo sobre el ring, aunque no garantizaron que su relación vuelva a ser la misma después del evento.

La puertorriqueña registró 49.8 kilos y la argentina 49.3, dentro del límite de 50 kilogramos.

Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España)

La conversación giró en torno al papel de favorito que muchos colocan sobre Lit Killah. El argentino aseguró confiar en el trabajo realizado durante su preparación, mientras que Kidd Keo descartó que la localía represente una ventaja para el combate.

La pelea fue pactada en 72 kilogramos. Lit Killah marcó 71.4 kilos y Kidd Keo 65.7.

Samy Rivers (México) vs. RoRo (España)

Fue el momento más polémico del pesaje. Samy Rivers cuestionó que ese mismo día se enteró de que RoRo utilizaría una careta rígida distinta a las opciones presentadas previamente por la organización.

La española explicó que necesita esa protección por una cirugía reciente en la nariz y que una nueva lesión podría tener consecuencias permanentes.

Tras la intervención de ambos equipos no hubo un acuerdo antes del pesaje. Las dos registraron 50.6 kilos para un combate pactado en 52.

Al finalizar el evento regresaron al escenario para anunciar que alcanzaron un acuerdo. RoRo modificará su careta para competir en condiciones similares a las de la mexicana sin comprometer su integridad física.

Plex (España) vs. Fernanfloo (El Salvador)

En la antesala del combate se destacó la potencia de golpeo de Plex y la movilidad de Fernanfloo como una de sus principales fortalezas.

El creador salvadoreño también comentó que tendrá una motivación especial al saber que su esposa y su hijo estarán presentes para verlo pelear.

Plex dio 81.5 kilos y Fernanfloo 73.4 para una pelea acordada por debajo de los 82 kilogramos.

IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España)

Los protagonistas del combate estelar cerraron el pesaje con un ambiente relajado. TheGrefg aseguró sentirse mucho más preparado que hace un año, cuando debutó en La Velada.

IlloJuan explicó que uno de sus principales retos fue reducir la diferencia física respecto a un rival con mayor experiencia deportiva.

TheGrefg consideró poco probable un nocaut de un solo golpe, aunque sí ve posible una detención por parte del réferi.

Ambos marcaron exactamente 76.7 kilos para una pelea pactada en 77. IlloJuan incluso subió a la báscula mientras comía una rebanada de pizza.

La Velada del Año VI se celebrará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla y comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.