¿Quién es Francisco Iturbide? El nuevo presidente de la Liga MX con pasado americanista

Francisco Iturbide Cera fue nombrado este día como presidente ejecutivo de la Liga MX, en un momento clave de transformación institucional para el futbol mexicano.

Su designación, ratificada por unanimidad por los 18 clubes en la Asamblea de Dueños, forma parte de la reforma de gobierno corporativo que busca dar mayor autonomía operativa y administrativa a la liga respecto a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Iturbide comenzó su trayectoria en el futbol como jugador, formándose en las fuerzas básicas del Club América. Tras concluir su etapa como futbolista alrededor de 2015, se incorporó hace aproximadamente 11 años a la estructura de la FMF/Liga MX como becario en el área de operaciones.

Francisco Iturbide durante su paso por las fuerzas básicas del Club América Sub-20 MEXSPORT

Desde abajo escaló posiciones gracias a su trabajo, pasando a roles de mayor responsabilidad en la organización de competencias. Su perfil es eminentemente operativo y técnico, forjado internamente en la liga, lo que lo distingue de otros directivos con trayectorias más políticas.

Antes de asumir la presidencia, Iturbide se desempeñó como Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo de la Liga MX (cargo que asumió formalmente en 2025).

En este rol fue clave en la elaboración de calendarios, la coordinación de torneos nacionales e internacionales, la logística de partidos y la representación de la liga ante organismos como la Asociación de Ligas del Mundo.

Su experiencia abarca desde las categorías varoniles hasta el desarrollo de formatos como el de la Liga MX Femenil, consolidándolo como un hombre de gran trayectoria en el futbol y la administración.

Francisco Iturbide es canterano del Club América

Francisco Iturbide inició su camino en el futbol profesional en las categorías juveniles del Club América, donde militó como delantero centro y llegó hasta la Sub-20 (aproximadamente entre 2007 y 2010).

Su formación en Coapa le permitió conocer de primera mano la exigencia de una de las canteras más emblemáticas del futbol mexicano, aunque no logró dar el salto al primer equipo ni debutar en la Liga MX.

Posteriormente, tuvo un breve paso por Alebrijes de Oaxaca en la entonces Liga de Ascenso/Expansión MX, donde tampoco consiguió consolidarse como jugador profesional.

Su carrera como futbolista concluyó alrededor de 2015 sin minutos en Primera División, lo que motivó su transición inmediata al ámbito directivo.