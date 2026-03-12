F1 2026 es Mario Kart: Verstappen y "Checo" Pérez critican; Ferrari bromea a Leclerc

La comparativa de los nuevos Fórmula 1 con Mario Kart continúa y Max Verstappen ha salido, fiel a su estilo sarcástico y directo, para seguir criticando los actuales monoplazas donde la energía eléctrica es el 50 por ciento de la potencia, limitando las capacidades del piloto a ser un recuperador de energía.

De cara a la segunda fecha en China, Verstappen participó en la conferencia de prensa oficial junto a Alex Albon y Gabriel Bortoleto y los tres fueron cuestionados sobre si el tiempo en el simulador les ayudaría a la gestión de energía, a lo cual el cuatro veces campeón del mundo señaló que no era necesario un simulador de alta tecnología.

"He encontrado una solución más barata. He cambiado el simulador por mi Nintendo Switch para practicar con Mario Kart. Encontrar los champiñones va bastante bien. El caparazón azul es un poco más difícil, pero estoy trabajando en ello. ¿Y el cohete? ¡Ese todavía no aparece, pero ya vendrá!", afirmó el piloto ante diversos medios.

Ese comentario ha sido borrado de las redes sociales de la F1, pero la gente se ha encargado de subirlo de nueva cuenta.

"Checo" Pérez se une a los reclamos

Luego de la carrera de Australia, “Checo” Pérez también se unió a la comparativa de la F1 con Mario Kart, esto por la gestión de energía y el uso de los modos Boost y Overtake, los cuales se obtienen presionando botones en el volante.

Sergio Pérez fue cuestionado sobre su sentir del nuevo estilo de carreras con los monoplazas 2026, a lo que dijo: “Para ser honesto me pareció muy artificial” antes de enfatizar el tema de los modos de adelantamiento y defensa: “es solo un botón, rebasas y luego te rebasan. Es estilo Mario Kart”.

Ferrari hace broma a Leclerc con Mario Kart

Durante la carrera en Melbourne, Charles Leclerc se mostró sorprendido por el uso de los modos que exprimen la totalidad de las unidades de potencia híbridas y las comparó con el videojuego de Nintendo: “Cuando pulso el botón, parece el hongo de Mario Kart”.

En respuesta, Ferrari le ha colocado un display de Mario Kart que se activa cuando el monegasco coloca su volante en el monoplaza.