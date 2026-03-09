F1 2026: Horarios y cómo ver el GP de China, la primera sprint del año, con "Checo" Pérez

La Fórmula 1 se dirige a su primera carrera sprint de la temporada 2026 y con el nuevo reglamento técnico al circuito de Shanghái, el Gran Premio de China, esto luego de un Gran Premio de Australia donde George Russell se llevó la victoria con un doblete gracias al segundo puesto de Andrea Kimi Antonelli.

El trazado de China fue el lugar donde el año pasado Lewis Hamilton se llevó la victoria en la carrera sprint y, a diferencia de esa ocasión, Ferrari quiere pelear por el triunfo en la carrera corta y el domingo luego de demostrar competitividad en Albert Park, al menos durante las primeras vueltas.

En la edición 2025, McLaren logró el 1-2 con Oscar Piastri en la victoria seguido por Lando Norris. Para el australiano será importante dejar de lado lo sucedido en casa donde chocó en la vuelta de formación, mientras que el actual campeón del mundo quedó fuera del podio.

Para Sergio Pérez será el regreso a esta pista luego de que en 2025 no corrió. En su última aparición logró un tercer puesto en un momento donde Red Bull dominaba la categoría, con Max Verstappen llevándose la victoria de esa competencia. Ahora, su objetivo será terminar la segunda carrera consecutiva de Cadillac luego de cruzar la meta en Australia en la posición 16, siendo el único de la marca americana en conseguirlo tras el abandono de Valtteri Bottas.

Horarios del Gran Premio de China de la F1 2026

Práctica – jueves 12 de marzo – 21:30 horas

– – Calificación sprint – viernes 13 de marzo – 01:30 horas

Carrera sprint – viernes 13 de marzo – 21:00 horas

Calificación – sábado 14 de marzo – 01:00 horas

Carrera – domingo 15 de marzo – 01:00 horas

¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?