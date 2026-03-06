"No habríamos firmado con ellos": Newey destroza a Honda y les exige enfocarse ya en 2027

El Gran Premio de Australia 2026 ha sido el escenario de una de las ruedas de prensa más brutales que se recuerden en la era moderna de la Fórmula 1. Adrian Newey, ahora jefe de equipo de Aston Martin, no eludió la responsabilidad ni suavizó las críticas hacia su socio motorista, Honda, tras un inicio de temporada marcado por la falta de potencia, fallos de fiabilidad y una alarmante falta de experiencia en el grupo técnico japonés.

La situación es crítica: el AMR26 sufre problemas de vibración extremos que impiden el desarrollo del chasis y ponen en riesgo la integridad de los componentes, pero además no permiten que Fernando Alonso y Lance Stroll sean competitivos, pasando gran parte del viernes en la zona del garaje.

Newey fue tajante al señalar que, de haber conocido la desarticulación interna de Honda tras su breve retiro en 2021, el acuerdo nunca se habría sellado.

La cruda explicación de Adrian Newey

Newey explicó que la raíz del desastre reside en la pérdida de talento humano en Honda. Según el ingeniero, tras su salida oficial en 2021, el equipo original se disolvió. "Muchos del grupo original se disolvieron y se dedicaron a trabajar en paneles solares o algo similar, por lo que muchos de los que se reorganizaron son nuevos en la Fórmula 1. No aportaron la experiencia que tenían antes", reveló con dureza al señalar que solo se percató de esto cuando hicieron un viaje a la sede nipona el año pasado.

Esta falta de pericia ha derivado en un coche que apenas puede rodar. El "gurú" de la aerodinámica confesó sentirse atado de manos: "Creo que es uno en el que me siento un poco impotente porque, claramente, tenemos un problema muy importante con la unidad de potencia. Y nuestra falta de rodaje también significa que, al mismo tiempo, no estamos descubriendo nada sobre el coche".

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Newey admitió que Aston Martin fue "engañada" por las expectativas iniciales, dándose cuenta de la realidad apenas en noviembre de 2025. Al ser cuestionado sobre si habrían firmado el contrato oficial conociendo estos datos, su respuesta fue demoledora: "No, no lo sabíamos... así que la respuesta es no, no hubiéramos firmado con ellos".

Newey instó a Honda a tirar la toalla con el diseño actual y enfocarse en el futuro, pensando ya en la próxima temporada y dando por terminada la actual: "Honda necesita empezar a trabajar en el motor de 2027 porque está claro que se necesita un gran avance... y ese debe ser su único objetivo".