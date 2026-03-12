Irán responde a Donald Trump y defiende su derecho a jugar el Mundial 2026

La selección nacional de Irán respondió el jueves a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había cuestionado la conveniencia de que el equipo participe en la próxima FIFA World Cup 2026 por motivos de seguridad.

El equipo iraní publicó un mensaje en redes sociales en el que defendió su derecho a competir en el torneo y señaló que el campeonato es organizado por la FIFA, no por un sólo país.

Copa Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un sólo país. La selección nacional iraní, con autoridad y mediante victorias consecutivas logradas por los valientes hijos de Irán', fue uno de los primeros equipos en clasificar a este torneo mayor", escribió el equipo a través de su cuenta de Instagram, horas después del controversial mensaje de Trump en Truth Social.

La publicación también destacó el desempeño deportivo del equipo durante el proceso de clasificación al recalcar que Irán obtuvo su lugar en el torneo tras una serie de victorias consecutivas en las eliminatorias asiáticas además de sugerir la exclusión de Estados Unidos.

Ciertamente, nadie puede expulsar a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser expulsado es aquel que sólo ostenta el título de “anfitrión”, pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos participantes en este evento global", sentenció el ‘Team Melli’ en referencia a las palabras de Trump

El pronunciamiento llegó horas después de que Trump publicara una declaración en su red social Truth Social. En un mensaje de 41 palabras, el mandatario afirmó que el equipo iraní es bienvenido al torneo, aunque expresó dudas sobre la conveniencia de su presencia.

La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí por su propia vida y seguridad”, escribió Trump.

Un mensaje que altera el orden mundial

Las palabras del presidente contrastaron con lo que había señalado días antes tras reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Washington. Después de ese encuentro, Infantino publicó en redes sociales que Trump le había reiterado que el equipo iraní sería bienvenido a competir en el torneo.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que la reunión entre ambos dirigentes se realizó y que durante la conversación Trump expresó que el conjunto iraní podía participar en el campeonato que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La controversia ocurre a menos de 100 días del inicio del torneo. Representantes iraníes no asistieron la semana pasada a una reunión de planificación de la Copa del Mundo celebrada en Atlanta, en la que participaron federaciones clasificadas al campeonato.

La FIFA no ha anunciado cambios en la lista de selecciones participantes. Hasta ahora el organismo mantiene el calendario del torneo que se disputará en 3 países de Norteamérica.