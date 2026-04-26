Jannik Sinner hace valer su etiqueta de favorito en Madrid
Imponiéndose sin dificultad alguna ante Elmer Moller, Jannik Sinner alcanzó los Octavos de Final en Madrid en solamente 1 hora y 17 minutos
Jannik Sinner, avanzó sin problemas a octavos del torneo de Madrid, donde también sigue adelante Coco Gauff, en su caso tras luchar en pista con una indisposición que achacó a un virus.
Sinner, que aspira a conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo, se deshizo sin problemas del danés Elmer Moller por 6-2 y 6-3 en una hora y 17 minutos.
"Poco a poco nos vamos acostumbrando más (a las condiciones de Madrid). Nos movemos mejor", dijo Sinner tras el partido.
El italiano se medirá por una plaza en cuartos al británico Cameron Norrie, que se impuso este domingo en un peleado partido al argentino Thiago Agustín Tirante por 7-5, 7-6 (7/5).
En octavos se colocó también el argentino Tomás Martín Etcheverry después de remontar y ganar al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3.
Etcheverry se enfrentará en la siguiente ronda al francés Arthur Fils, vencedor del estadounidense Emilio Nava por 7-6 y 6-3.
El argentino peleó durante dos horas y diez minutos para anotarse su vigésima victoria en lo que va de año.
"La verdad que vengo con un gran inicio de año, jugando muy bien al tenis, ganando varios partidos. Eso suma mucho a la confianza", dijo Etcheverry.
