Manchester City remonta al Southampton y avanza a la final de la FA Cup

Con un cierre dramático, el Manchester City vino de atrás para vencer 2-1 al Southampton FC y clasificarse a la final de la FA Cup, donde espera rival entre Chelsea y Leeds United.

El encuentro se mantuvo cerrado y ríspido durante gran parte del partido, con el 0-0 hasta el minuto 79, cuando Finn Azaz sorprendió al abrir el marcador y poner en ventaja al Southampton, generando tensión en el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Sin embargo, la reacción del City fue inmediata. Apenas tres minutos después, Jérémy Doku marcó el empate al 82’, devolviendo la calma a los ‘Citizens’ y apagando el impulso rival.

El partido se volcó hacia el área del Southampton y al minuto 87 apareció Nicolás González con un potente disparo desde fuera del área para firmar el 2-1 definitivo que selló la remontada y el pase a la final.

Con esta victoria, el Manchester City alcanza su cuarta final consecutiva de la FA Cup, reafirmando su dominio en el futbol inglés en la era reciente