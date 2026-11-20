No solo fue agua lo que cayó sobre el asfalto durante las primeras sesiones de actividad del Gran Premio de Las Vegas; también llovieron penalizaciones. Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Lance Stroll fueron sancionados después de superar los límites establecidos para el uso de distintos componentes de sus unidades de potencia.

Uno de los casos es el de Andrea Kimi Antonelli, quien recibirá cinco posiciones de penalización en la parrilla de salida, independientemente del lugar que consiga en la sesión de calificación. El piloto italiano montó su sexto motor de combustión interna de la temporada, superando el máximo permitido por el reglamento.

Kimi Antonelli durante la FP2 del Gran Premio de Las Vegas. reuters

Por su parte, el australiano Oscar Piastri tendrá un castigo de 10 posiciones. Al igual que Antonelli, el piloto de McLaren incorporó un nuevo motor de combustión interna, lo que le significó exceder el límite de componentes disponibles para la campaña.

En tanto, Carlos Sainz superó la cantidad permitida de turbocompresores, mientras que Lance Stroll utilizará su novena unidad de almacenamiento de energía. Este último caso vuelve a poner bajo los reflectores al motor Honda de Aston Martin, que ha sido objeto de críticas durante la temporada debido a sus problemas de rendimiento y fiabilidad.

El madrileño recibió 10 puestos de penalización. Peter Fox/Williams Racing

Oliver Bearman, el más afectado

El piloto de Haas protagonizó el caso más destacado de esta serie de sanciones, pues el equipo estadunidense realizó varios cambios en su unidad de potencia para afrontar el fin de semana en Nevada. Estos fueron los componentes con los que superó el límite reglamentario:

Quinto motor de combustión interna.

Quinto turbocompresor.

Quinto MGU-K.

Quinto conjunto de escape.

Debido a la acumulación de penalizaciones, el británico recibió un castigo de 35 posiciones en la parrilla de salida, por lo que deberá arrancar el Gran Premio de Las Vegas desde el fondo del pelotón.

De esta manera, cinco pilotos afrontarán el compromiso en Nevada con un panorama complicado desde la parrilla, en un fin de semana donde las decisiones estratégicas de los equipos también estarán condicionadas por los castigos impuestos por la FIA.