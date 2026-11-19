Luego de que la primera práctica tuvo nula actividad por las condiciones de lluvia, los pilotos se encontraron con una pista en mejores condiciones durante la FP2 del Gran Premio de Las vegas, donde el británico George Russell se quedó con el mejor tiempo con su Mercedes.

Russell, quien aún pelea por el subcampeonato, llevó su coche a la cima sobre un trazado húmedo y resbaladizo con un registro de 1km47.272s superando por 0.071 segundos por encima del Alpine de Pierre Gasly.

En medio de las complicadas condiciones climáticas y temperaturas cercanas a los 11 grados centígrados que exigieron al máximo el control de los monoplazas bajo la lluvia, el mexicano Sergio Pérez destacó con una sólida actuación al mando del Cadillac, logrando colocarse dentro de los 15 primeros de la tabla al finalizar en la posición 14 a 3.159 segundos del puntero. De hecho, Checo Pérez llegó a estar dentro de los 10 mejores durante algunos instantes de la sesión aprovechando la pista mojada.

La tanda representó la primera actividad real en pista luego de que la intensa lluvia cancelara cualquier intento cronometrado en la FP1. Los pilotos arrancaron con neumáticos de lluvia extrema y rápido pasaron a los de intermedia. Varios pilotos como Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Lando Norris, Rafael Câmara y Gabriel Bortoleto sufrieron de despistes.

Durante gran parte de la hora, Ferrari marcó la pauta con Charles Leclerc (1m47.605s) y Lewis Hamilton, hasta que una breve bandera roja a diez minutos del final —provocada por un plástico en la pista sobre el que pasó Lance Stroll— permitió un cierre donde varios lograron colocar una mejora en su tiempo gracias a que la pista siguió secándose. En ese desenlace, Russell y Gasly aprovecharon la mejora del trazado para desplazar a Leclerc al tercer puesto, seguidos por Isack Hadjar (cuarto tras verse bloqueado por Oliver Bearman en su vuelta rápida) y Oscar Piastri en quinto.