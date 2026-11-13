Kimi Antonelli se reúne con presidente de Italia tras consagrarse campeón de la F1 

Kimi Antonelli ingresó a los libros de historia del deporte de su país al romper una sequía de 73 años sin un campeón italiano en la máxima categoría del automovilismo. El último había sido Alberto Ascari, quien conquistó el título en 1952 con Ferrari. Por ello, el piloto de Mercedes fue recibido por el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, residencia del mandatario.

El piloto de Mercedes y su familia fueron recibidos por el presidente de la República Italiana en un reconocimiento institucional histórico, pues ningún otro piloto de Fórmula 1 había tenido una audiencia privada con el mandatario del país. Anteriormente, los representantes de la máxima categoría visitaban las instalaciones del Palacio del Quirinal acompañados por su delegación o equipo, dependiendo de la disciplina deportiva.

De esta manera, Antonelli suma un nuevo reconocimiento a una temporada que ya quedó marcada en los libros de historia. Su irrupción en la Fórmula 1 y la conquista del campeonato mundial de pilotos lo colocaron como el nuevo referente del automovilismo italiano, en un país donde la pasión por las carreras forma parte de su identidad nacional y deportiva.

Como muestra de agradecimiento por la recepción, Andrea Kimi Antonelli tuvo un gesto especial con Sergio Mattarella al regalarle uno de sus cascos. Un detalle que simboliza el orgullo de representar a Italia en la cima del automovilismo, y que convirtió el encuentro en el Palacio del Quirinal en un recuerdo especial para ambas partes, pues ahora el presidente tendrá un recuerdo especial del monarca.

San Siro se rindió ante Antonelli

Los homenajes no pararon para el monarca de la Fórmula 1 en días recientes, pues también fue reconocido en el mítico estadio de San Siro, durante el encuentro entre Italia y Francia por la UEFA Nations League. Cerca de 70 mil aficionados que se dieron cita en el recinto expresaron su gratitud y cariño al corredor de 20 años.

Cuando las pantallas proyectaron su imagen en el estadio, los presentes se levantaron de sus asientos para aplaudirlo y corear su nombre, en un gesto que traspasó el futbol para convertirse en algo que fue más allá de las pistas y que dejó claro que Kimi Antonelli volvió a encender una llama que llevaba tiempo consumida: la pasión por ver a un italiano triunfar en la máxima categoría del deporte motor.