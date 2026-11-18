La Fórmula 1 llega al circuito urbano de Las Vegas este fin de semana con los campeonatos mundiales de pilotos y constructores definidos para Mercedes; sin embargo, aún hay puntos valiosos para los cuatro corredores que disputan el subcampeonato del mundo.

El Gran Premio de Las Vegas apunta a ser un total desafío para la puesta a punto de los equipos. Más allá del sacrificio aerodinámico en busca de ganar velocidad punta, aspecto primordial en el trazado estadunidense, se esperan temperaturas en el asfalto de entre 10 y 15 grados centígrados, lo que podría afectar la recolección de datos en las prácticas libres, así como la gestión estratégica de la calificación.

Para este fin de semana, Red Bull y McLaren pintan como los principales candidatos a ganar la carrera, pues los primeros han demostrado un ritmo sólido en circuitos de baja carga aerodinámica y una excelente tracción en curvas de media y baja velocidad.

Por su parte, los de Woking introdujeron un nuevo concepto de alerón delantero durante el fin de semana en Brasil, mismo que les permitió mejorar el balance de su monoplaza, luego de un mal diseño en la distancia entre ejes, lo cual comprometió su rendimiento durante la temporada. Por lo que ahora tienen la oportunidad de pelear en la parte alta en las últimas carreras.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de Las Vegas?

El piloto mexicano probó su gloria más loable en Nevada, pues durante la edición de 2023 se consagró subcampeón del mundo al volante de Red Bull. En aquella carrera remontó ocho posiciones para subir al podio, compartiéndolo con su entonces coequipero Max Verstappen y Charles Leclerc.

Un año más tarde, en 2024, el panorama fue diferente. Checo cruzó la línea de meta en el décimo puesto, luego de comenzar la competencia desde la decimoquinta posición, por lo que únicamente consiguió sumar un punto. Para 2025, el mexicano no participó, pues se quedó sin asiento.

Horarios del GP de Las Vegas

FP1: Jueves 19 de noviembre / 18:30 horas.

FP2: Jueves 19 de noviembre / 22:00 horas.

FP3: Viernes 20 de noviembre / 18:30 horas.

Calificación: Viernes 20 de noviembre / 22:00 horas.

Gran Premio de Las Vegas: Sábado 21 de noviembre / 22:00 horas.

¿Cómo y dónde ver el GP de Las Vegas?

F1 TV Pro: transmisión oficial con múltiples cámaras (requiere suscripción premium).