La intensa lluvia que cayó sobre Nevada transformó el trazado callejero del Gran Premio de Las Vegas 2026 en una auténtica pista de hielo, tal como la describió Max Verstappen durante su intento de vuelta rápida en una sesión donde ningún solo competidor marco una vuelta rápida y, que dejó a Sergio Pérez en una primera plaza honorífica.

Ante la cautela generalizada en el paddock, el mexicano Checo Pérez fue el primero en desafiar las condiciones extremas al salir a pista con neumáticos de lluvia en el Cadillac, seguido minutos después por su compañero Valtteri Bottas —quien celebró su renovación para 2027 con un fuerte latigazo en su giro de instalación— y los autos de Haas pilotados por Rafael Câmara y Ryo Hirakawa.

Sin embargo, la lluvia constante impedía que se pudiera completar un solo giro con los pilotos señalando que la visibilidad era el primer problema, mientras que el segundo era la falta de adherencia en el trazado.

El campeón mundial Kimi Antonelli reportó aquaplaning, mientras Max Verstappen resumió el sentir de la parrilla por radio: "Es casi como una pista de hielo".

A pesar del peligro, los novatos que reemplazaron a algunos pilotos titulares en la FP1 como Dino Beganovic en Ferrari, Jak Crawford en Aston Martin y el propio Hirakawa, tuvieron que abandonar sus garajes al menos una vez para validar reglamentariamente la tanda, aunque sin oportunidad de acumular kilometraje real.

En contraste, los pilotos de McLaren y Racing Bulls, junto con Lance Stroll, optaron por no arriesgar sus monoplazas. Por su parte, Franco Colapinto y Pierre Gasly salieron con Alpine en la parte final, con el argentino sufriendo un pequeño susto cuando practicó una arrancada.

La segunda práctica se disputará a las 22:00 horas tiempo del centro de México con condiciones similares a las que se vieron en la FP1, por lo que el kilometraje podría estar de nuevo limitado.