La derrota 0-1 ante Tigres en el Volcán dejó tareas pendientes para el América de cara a la Liguilla. El técnico Guillermo Almada reconoció que su equipo deberá elevar su nivel futbolístico si pretende avanzar en la fase final, especialmente después de una presentación en la que no consiguió desarrollar el juego ofensivo que buscaba.

Almada sabe que el camino no será sencillo, independientemente del rival que aparezca en la siguiente ronda. Por ello, puso énfasis en recuperar la capacidad de generar peligro y encontrar mayor claridad al momento de atacar.

“Vamos a tener que jugar mejor que hoy. En definitiva tratar de pasar la llave que va a ser complicado, cualquier rival que nos toque tenemos que tratar de seguir encontrando el juego ofensivo que no encontramos hoy”, reconoció Almada.

Tampoco ocultó que el cierre del campeonato ha estado marcado por actuaciones irregulares, una situación que necesita corregir antes de afrontar los compromisos definitivos. Sin embargo, descartó que el panorama dentro del vestidor sea motivo de preocupación y manifestó su confianza en la plantilla.

“Hemos sufrido algunas irregularidades en el cierre del torneo. Estamos convencidos que podemos hacer una gran liguilla más allá del rival que nos toque. Tenemos que tratar de mejorar la situación, recuperar algunos jugadores que seguramente nos va a dar otras posibilidades ofensivas y defensivas. Yo veo bien el grupo, tengo mucha confianza en ellos”, afirmó.

La caída en territorio regiomontano representa un llamado de atención para las Águilas, que ahora tendrán que transformar las palabras de Almada en respuestas dentro de la cancha cuando llegue el momento de disputar la Liguilla.