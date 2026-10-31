Fernando Alonso explota tras quedar fuera en Q1 del GP de México: “Es la historia de todo el año”

Fernando Alonso no ocultó su frustración tras quedar fuera durante la Q1 de la calificación del Gran Premio de México, debido a un problema de fiabilidad en el sistema de recuperación de energía de su monoplaza.

El español se vio obligado a detener el AMR26 en la zona de curvas del estadio Foro Sol, luego de que desde el box del equipo le ordenaron apagar el monoplaza.

Estaba a unos cien metros del garaje, pero probablemente el problema era más grande de lo que se podía solucionar allí. Lo más seguro para todos los que estaban en pista era detenerme. Seguí las instrucciones”, aseguró en la zona mixta del Gran Premio de México.

Este es el tercer Gran Premio de la temporada en el que el motor Honda le juega una mala pasada al equipo británico, pues en Japón y Azerbaiyán enfrentaron problemas de fiabilidad en los componentes electrónicos, así como vibraciones poco comunes, aunado a la falta de velocidad punta que han sufrido durante 2026. Algo que ya tiene cansado al asturiano, quien no ocultó su inconformidad.

Hubo problemas con las temperaturas para todos. Cuando arrancas desde atrás, no hay manera de seguir de cerca a los coches… Creo que perdimos la oportunidad. La frustración es indescriptible, pero esta ha sido la historia de todo el año”, expresó en la zona mixta del GP de México.

Asimismo, la molestia del español tenía un motivo adicional: el rendimiento que había mostrado Aston Martin durante el fin de semana le permitía pensar en una calificación mucho más competitiva de lo habitual.

Estábamos en las posiciones P12, P13 y P11, así que estábamos dentro de esa ventana. Hicimos una buena vuelta y quizá era posible conseguir algo más, pero creo que eso habría sido demasiado optimista. Tal vez P12 o P13 era nuestra posición real hoy”.

De igual manera, Fernando Alonso explicó que las características del Autódromo Hermanos Rodríguez pudieron favorecer el rendimiento del AMR26, debido a que el trazado cuenta con pocas rectas y una mayor cantidad de curvas, donde la potencia del motor pierde protagonismo.

Además, el bajo nivel de agarre, sobre todo en la zona del estadio GNP, obliga a los pilotos a ser más cuidadosos, por lo que las condiciones del circuito mexicano pudieron ayudar a reducir las desventajas del monoplaza frente a sus rivales.

Hay menos rectas. Solamente hay dos. En el resto del circuito, con un nivel de agarre tan bajo, difícilmente puedes ir a fondo. Aquí la potencia del motor influye menos. Quizá se deba a eso”.

el AMR26 en Hungria. Aston Martin F1 Team

Otro roce entre Fernando Alonso y Aston Martin

El español ha expresado su molestia en distintos momentos de la temporada, principalmente por los problemas de rendimiento y fiabilidad del AMR26. En Miami, cuestionó los cambios constantes en la entrega de potencia que le impedían preparar sus adelantamientos. En Monza, enumeró por radio las deficiencias del monoplaza: motor, vibraciones y falta de velocidad punta. Mientras que en Singapur protagonizó uno de sus momentos más tensos al calificar como “ridículo” el motor Honda, después de sufrir nuevamente problemas en el despliegue de energía eléctrica. Una frustración que volvió a manifestarse en México.