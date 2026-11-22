Sergio Pérez cerró un complicado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas 2026 tras abandonar en la vuelta 18 debido a un choque con el novato brasileño Rafael Câmara, un incidente que además le costará una penalización de cinco lugares en la parrilla de salida para la próxima carrera en el Gran Premio de Qatar.

El piloto de Cadillac llegó a colocarse por un instante en la competencia dentro de los 15 mejores, pero su monoplaza exhibió las debilidades de otras ocasiones, aunque llegó a pelear con los Haas.

Justo en una contienda con Camara, cuando intentaba superar al piloto de la escudería americana en la entrada de la curva 14, ambos monoplazas hicieron contacto y el coche del tapatío quedó fuera de combate, provocando la salida del coche de seguridad.

Tras analizar la maniobra, los comisarios de la FIA determinaron que Pérez fue responsable de la colisión al no haber ganado el interior de la curva antes del vértice. Debido a que no pudo cumplir un castigo de 10 segundos en carrera tras retirarse, la sanción se transformó en un retroceso de cinco posiciones en la parrilla para la penúltima cita del calendario en Losail.

Al término de la prueba, Checo Pérez explicó su versión de lo sucedido y lamentó perder una oportunidad valiosa para sumar kilómetros y pelear frente a rivales directos.

"Teníamos buen ritmo y estábamos peleando con los coches que teníamos alrededor, lo cual fue positivo. Era una buena oportunidad para intentar que pasara algo y abrirnos paso hacia adelante. Desafortunadamente, tuve un incidente. Estaba a su lado (de Câmara) y esperaba que me dejara suficiente espacio para tomar la curva. Planeaba hacer el adelantamiento después, en la curva 16, pero lamentablemente no me vio", declaró Pérez.

"Para cuando intenté evitarlo, ya era demasiado tarde. Después se disculpó y me explicó que simplemente no me había visto. Es frustrante, porque estábamos haciendo una buena carrera y peleando con otros autos”.