'Checo' Pérez reacciona a pelea donde Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo

Checo Pérez no se dio aires de grandeza y compartió una fotografía en redes sociales mientras disfrutaba de la pelea en donde Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en el Ring Royale 2026.

Imponiendo récord de audiencia, con más de 5 millones de visualizaciones simultáneas a través de YouTube, Ring Royale 2026 se llevó a cabo en la Arena Monterrey este domingo 15 de marzo, donde diversas figuras subieron al ring para protagonizar diversas peleas de box, en donde 7 terminaron con el puño en alto.

En la velada se vivió desde el Himno Nacional sin errores entonado por Elaine Haro, hasta un zafarrancho protagonizado por Alberto El Patrón del Río, sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención -y que mantenía al público cautivo- fue la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Con 20 años de historia, Golden boy y El Cazafantasmas se subieron al ring luego de haber declarado que iban a destrozar a su oponente, algo que durante los primeros instantes de la contienda, Carlos Trejo cumplía al mandar en dos ocasiones a la lona a Alfredo Adame.

Fue en el último sus piro del primer asalto cuando Adame tomó fuerzas y con un derechazo sentó a Carlos Trejo, enviándolo a la lona y obligando a una cuenta de protección de la que no se salvaría, dejando el triunfo en puños de Golden boy.

Segundos antes del impacto final, Checo Pérez capturó una imagen de la pelea que -auténticamente- paralizó a gran parte del país, dejando tres emojis de risa que compartían la sensación de millones de mexicanos que sintonizaron la pelea entre Alfredo Adame Vs Carlos Trejo.

Checo Pérez vio en vivo el nocaut de Alfredo Adame a Carlos Trejo. Captura de pantalla

La publicación del piloto de Cadillac de Fórmula 1 rápidamente inundó las redes sociales, desatando la sorpresa de los aficionados que quedaron completamente atónitos de que Checo Pérez estuviera presenciando lo que sucedía en la Arena Monterrey durante el Ring Royale 2026.

BFG