Quedó frustración, México podía ser campeón del Mundial 86': Manuel Negrete

Con todo y su distinción del “mejor gol” en la historia de los mundiales, para el legendario Manuel Negrete la Copa del Mundo que celebró nuestro país en 1986 debía culminar con la Selección Mexicana levantando el título.

“Nos quedó esa frustración de no ser campeones del mundo, claro que teníamos un equipo muy competitivo”, señaló el exfutbolista durante el 3er. Festival de Mentes Brillantes, en el Museo Nacional de Antropología.

Además de la edición de México 1970, la de 1986 es un tesoro dentro de la historia del futbol mexicano por ser una de las mejores participaciones del conjunto Tricolor, por alcanzar el famoso “quinto partido”.

En el 86’, México debutó con triunfo ante Bélgica (2-1), con tantos de Fernando Quirarte y de Hugo Sánchez. Ante Paraguay se empató 1-1, con gol de Luis Flores, mientras que el cierre de la fase grupal se firmó victoria sobre Irak; el solitario tanto fue obra de Quirarte.

México avanzó líder de grupo y en octavos de final se midió ante Bulgaria, selección a la que Manuel Negrete le marcó de “media tijera”. Espectacular jugada que trascendió hasta ser reconocido como el gol más bello en 2018, luego de una votación abierta de FIFA en la que se registraron más de 40 millones de fanáticos; el duelo ante Bulgaria se ganó por 2-0 (Negrete y Raúl Servín).

En los cuartos de final, el sueño mundialista para la Selección Mexicana terminó ante la Selección de Alemania Federal tras sostener el empate sin goles y perder en tanda de penales 1-4 (Negrete fue el único de los mexicanos que atinó desde el manchón penal).

"Tuvimos la oportunidad de estar en el quinto partido. No quedamos satisfechos pese a un buen resultado, no perdimos el partido, sino por los penaltis", acusó la también figura de los Pumas de la UNAM.

Con la Selección Mexicana, Manuel Negrete acumuló 57 apariciones y 12 goles, de los cuales, sólo uno lo marcó en una Copa del Mundo y ocho en amistosos.

Playeras de la Selección Mexicana "Hechas Leyenda" en el 3er Festival de Mentes Brillantes. Christian Mendoza/ Excélsior

Estrenan playeras "Hechas de Leyenda"

Durante el 3er. Festival de Mentes, en el bloque para la conmemoración de los Mundiales 1970, 1986 y 2026, se presentó de manera oficial a Haydeé Turrubiates con la playera “Hechas de Leyenda”; poco más de 30 mil serán puestas a la venta con certificado de autenticidad.

Fernando Quirarte, el mejor anotador de México en el Mundial del 86, también estuvo presente, con un emotivo mensaje:

“Gracias a todos, hoy México por tercera ocasión es sede de un Mundial, se dice fácil, pero hacerlo, organizarlo no es simple, muchos seguramente no vivieron esos mundiales, lo hemos platicado varios compañeros que lo que hoy va a vivir nuestro país como fiesta será eso, una gran fiesta futbolística, invito a que apoyemos a la Selección”.