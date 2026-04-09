F1 2026: FIA y equipos acuerdan ajustes técnicos tras las primeras carreras

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha dado el primer paso para pulir el futuro inmediato de la Fórmula 1. En una reunión clave celebrada hoy, el organismo rector se sentó con expertos técnicos de las escuderías y fabricantes de unidades de potencia para evaluar la evolución natural de las regulaciones técnicas y deportivas de 2026.

Tal como se acordó a principios de año, la secuencia de reuniones estaba programada para ocurrir tras la conclusión de las primeras tres carreras de la temporada. El objetivo es claro: utilizar los datos técnicos reales recolectados en pista para realizar ajustes precisos, especialmente en el área de gestión de energía, un punto crítico para la competitividad de la nueva era de monoplazas.

A través de un comunicado de la FIA, el diálogo ha sido descrito como constructivo, logrando sortear la naturaleza competitiva de los involucrados en favor del espectáculo y la eficiencia técnica para todas las partes involucradas.

“Se acordó, en general, que si bien las carreras disputadas hasta la fecha han sido emocionantes, existía el compromiso de realizar ajustes en algunos aspectos del reglamento relacionados con la gestión energética. Se mantuvo un diálogo constructivo sobre temas complejos, especialmente teniendo en cuenta la competitividad de las partes interesadas”, se leía en el documento.

El camino al consenso: La hoja de ruta hacia el 20 de abril

El calendario de trabajo continuará en las próximas semanas con el objetivo de mejorar la seguridad, pero también el espectáculo.

El siguiente paso crucial ocurrirá el 15 de abril, cuando se lleve a cabo una reunión sobre el Reglamento Deportivo para discutir los cambios necesarios en la "Sección B", fundamentales para facilitar las transiciones técnicas. A esto le seguirá una nueva sesión técnica el 16 de abril para profundizar en los temas expuestos hoy y explorar nuevas variables.

Finalmente, el 20 de abril se celebrará una cumbre de alto nivel con representación de todos los interesados. En esta fecha se espera alcanzar un consenso definitivo sobre las opciones propuestas por los equipos técnicos. Cabe destacar que cualquier modificación acordada deberá ser ratificada por el proceso de aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA (WMSC), asegurando que la colaboración entre fabricantes, equipos y la propia F1 mantenga la integridad del deporte.