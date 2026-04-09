Red Bull hace oficial la salida de Gianpiero Lambiase, ingeniero de Verstappen, hacia McLaren

Una de las duplas más exitosas de la Fórmula 1, el ingeniero Gianpiero Lambiase y Max Verstappen terminará en el 2027. Oficialmente Red Bull confirmó la salida de quien ha sido la mano derecha del cuatro veces campeón del mundo y quien emprenderá nuevos retos dentro de la parrilla uniéndose a McLaren en el futuro.

A través de un comunicado de prensa, la casa austriaca informó: “Red Bull Racing confirma que Gianpiero Lambiase dejará el equipo en 2028, al expirar su contrato actual. 'GP' es un miembro valioso del equipo, al que se unió en 2015”.

Por ahora, Lambiase “continuará desempeñando sus funciones como Jefe de Carreras e Ingeniero de Carrera de Max Verstappen. Tanto el equipo como él están plenamente comprometidos a seguir cosechando éxitos juntos, ampliando así su sólida trayectoria”.

La noticia comenzó a surgir en la madrugada del jueves cuando el diario holandés De Telegraaf adelantó que el movimiento sería anunciado próximamente, para lo cual solo pasaron unas horas antes de la confirmación oficial. El movimiento se une a la lista de personal que ha dejado Red Bull para unirse al equipo dirigido por Zak Brown donde destaca la presencia de Rob Marshall, uno de los ingenieros que fue clave en los años de dominio de Verstappen junto con Adrian Newey.

El anuncio de McLaren

Unos minutos después de que Red Bull confirmara su salida, McLaren envió un comunicado informando de la contratación de Lambiase, pero también su nueva posición: “director de carreras, reportando al director del equipo, Andrea Stella”.

Este mensaje es vital dado que se había rumoreado que Stella podría dejar el equipo para regresar a Ferrari, pero esta versión ha sido desmentida, lo cual fortalece la estructura de Woking con el objetivo de mantenerse como uno de los contendientes en los próximos años.

“La incorporación de Lambiase tiene como objetivo fortalecer y apoyar el talento existente en McLaren, reafirmando así el compromiso a largo plazo del equipo para consolidarse como un equipo campeón”, dijo el equipo en el comunicado. “El equipo espera dar la bienvenida a Gianpiero Lambiase cuando finalice su contrato actual, a más tardar en 2028”.