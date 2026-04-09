Alcaraz y Sinner avanzan a Cuartos de final del Masters de Montecarlo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lograron superar a sus respectivos rivales para avanzar a los Cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. Ambos tenistas cedieron un set en sus partidos de este jueves.

El número 1 del mundo y vigente campeón, se impuso al argentino Tomás Martín Etcheverry por 6-1, 4-6, 6-3.

Carlos Alcaraz cedió un set ante Tomás Martín Etcheverry Reuters

Carlos Alcaraz comenzó a la perfección infligiendo un juego en blanco, en el que hizo perder el servicio al argentino, antes de sellar el primer set en 26 minutos.

Pero lo que parecía iba a ser un camino de rosas para el murciano se complicó en el segundo set, cuando Etcheverry rompió el servicio de su rival en dos ocasiones para ponerse 4-1. Alcaraz no se rindió y respondió con otro break, pero no fue suficiente para evitar que el argentino igualase a un set.

Alcaraz recuperó la consistencia en el tercero, aunque tuvo que salvar una bola de break con 4-2. Finalmente cerró el duelo en su tercera bola de partido después de 2 horas y 23 minutos de batalla. En Cuartos de final, se medirá al kazajo Alexander Bublik (11 del mundo).

Por su parte, Jannik Sinner eliminó a Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3/7) y 6-3. En Cuartos de final se medirá a Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner se medirá al kazajo Alexander Bublik en Cuartos de final del Masters de Montecarlo

Contra Machac, Sinner despachó el primer set, en el que solo cometió ocho errores no forzados, por 18 de su rival, en 26 minutos.

El checo entró por fin en el partido en la segunda manga. Gracias a golpes más agresivos, que en varias ocasiones sorprendieron a Sinner por su velocidad, logró romper el servicio del número 2 del mundo para ponerse 2-2 y luego 4-2 y situarse 5-2 arriba.

Machac estuvo a punto de llevarse el set con 5-4, 40-40 en su servicio, pero Sinner, de nuevo tomando la iniciativa, ganó los dos puntos siguientes para igualar.

El checo dispuso después de cuatro pelotas de set con 6-2 en el tie-break. Esta vez no dejó escapar la oportunidad, poniendo fin de paso a la racha de doce victorias en dos mangas del italiano.

Sinner restableció rápidamente el orden en el set decisivo y avanzó tras un rato de sufrimiento.

Con información de AFP.