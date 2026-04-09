El emotivo encuentro de niños mexicanos con Alex Padilla en España

Cerca de 40 niños mexicanos acudieron a las instalaciones del Athletic Club para conocer a su ídolo, el portero Alex Padilla, previo al duelo ante el Villarreal en el Estadio San Mamés, del próximo domingo en LaLiga.

El Chiringuito TV difundió el momento del encuentro, donde Alex Padilla se acercó a ellos para firmarles las playeras que portaban, así como tomarse fotografías.

De repente se escuchó un “Ya wey”, que arrancó la sonrisa de algunos aficionados.

“De repente… 40 niños mexicanos, en Lezama para fotografiarse con Álex Padilla. El portero del Athletic es un ídolo entre los mexicanos más jóvenes tras su paso por Pumas”, publicó.

El portero mexicano también se mostró accesible con los niños mexicanos, incluso aceptó mandarle un saludo a un amigo de ellos.

Alex Padilla suma cinco partidos como titular en la presente temporada, todos en la Copa del Rey, donde ha sumado 420 minutos en la cancha, ha recibido cinco goles y en una ocasión mantuvo su puerta en cero.

El Athletic Club está ubicado en la posición 11 en LaLiga con 38 puntos, mismos que tiene el Espanyol, pero con mejor diferencia de goles. El Barcelona es líder de la competencia con 76 unidades.