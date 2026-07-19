F1 2026: Estado del campeonato tras Gran Premio de Bélgica y el abandono de 'Checo' Pérez

Después de tres carreras en la que registró dos abandonos, Kimi Antonelli regresó a lo más alto en la Fórmula 1, al ganar el Gran Premio de Bélgica 2026.

El italiano llegó a seis victorias en la temporada actual, luego de dominar la competencia de este domingo en Spa-Francorchamps. Con ello, volvió a extender su diferencia en el liderato general, que ahora es de 45 puntos sobre Lewis Hamilton, quien a su vez capitalizó ante el abandono de George Russell para recuperar el segundo puesto.

Charles Leclerc también redujo distancias ante su coequipero de Ferrari, mientras Max Verstappen se acercó a los pilotos de McLaren con su tercer podio del año.

Cadillac y Sergio ‘Checo’ Pérez continúan en la búsqueda por sus primeros puntos, luego del retiro del mexicano en esta competencia y del lugar 18 de Valtteri Bottas.

F1 2026: Campeonato de Pilotos tras Bélgica

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos George Russell (Mercedes) – 154 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos Lando Norris (McLaren) – 103 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos

F1 2026: Campeonato de Constructores tras Bélgica

Mercedes – 358 puntos Ferrari – 285 puntos McLaren – 195 puntos Red Bull – 151 puntos Alpine – 61 puntos Racing Bulls – 61 puntos Haas F1 Team – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 10 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

La próxima fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1 será el domingo 26 de julio en Budapest, Hungría.