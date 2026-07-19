Última Hora Impreso de hoy

F1 2026: Estado del campeonato tras Gran Premio de Bélgica y el abandono de 'Checo' Pérez

Andrea Kimi Antonelli vuelve a extender su ventaja en el Mundial de Pilotos.

Por: Eduardo Olmos

Queda una carrera antes del receso de verano
Queda una carrera antes del receso de veranoAndy Hone/Pirelli Motorsport

Después de tres carreras en la que registró dos abandonos, Kimi Antonelli regresó a lo más alto en la Fórmula 1, al ganar el Gran Premio de Bélgica 2026.

El italiano llegó a seis victorias en la temporada actual, luego de dominar la competencia de este domingo en Spa-Francorchamps. Con ello, volvió a extender su diferencia en el liderato general, que ahora es de 45 puntos sobre Lewis Hamilton, quien a su vez capitalizó ante el abandono de George Russell para recuperar el segundo puesto.

Charles Leclerc también redujo distancias ante su coequipero de Ferrari, mientras Max Verstappen se acercó a los pilotos de McLaren con su tercer podio del año.

Cadillac y Sergio ‘Checo’ Pérez continúan en la búsqueda por sus primeros puntos, luego del retiro del mexicano en esta competencia y del lugar 18 de Valtteri Bottas.

F1 2026: Campeonato de Pilotos tras Bélgica

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos 
  3. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos 
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos

F1 2026: Campeonato de Constructores tras Bélgica

  1. Mercedes – 358 puntos
  2. Ferrari – 285 puntos
  3. McLaren – 195 puntos
  4. Red Bull – 151 puntos
  5. Alpine – 61 puntos
  6. Racing Bulls – 61 puntos
  7. Haas F1 Team – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 10 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

La próxima fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1 será el domingo 26 de julio en Budapest, Hungría.

Temas: