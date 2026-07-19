F1 2026: Estado del campeonato tras Gran Premio de Bélgica y el abandono de 'Checo' Pérez
Andrea Kimi Antonelli vuelve a extender su ventaja en el Mundial de Pilotos.
Después de tres carreras en la que registró dos abandonos, Kimi Antonelli regresó a lo más alto en la Fórmula 1, al ganar el Gran Premio de Bélgica 2026.
El italiano llegó a seis victorias en la temporada actual, luego de dominar la competencia de este domingo en Spa-Francorchamps. Con ello, volvió a extender su diferencia en el liderato general, que ahora es de 45 puntos sobre Lewis Hamilton, quien a su vez capitalizó ante el abandono de George Russell para recuperar el segundo puesto.
Charles Leclerc también redujo distancias ante su coequipero de Ferrari, mientras Max Verstappen se acercó a los pilotos de McLaren con su tercer podio del año.
Cadillac y Sergio ‘Checo’ Pérez continúan en la búsqueda por sus primeros puntos, luego del retiro del mexicano en esta competencia y del lugar 18 de Valtteri Bottas.
F1 2026: Campeonato de Pilotos tras Bélgica
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos
- George Russell (Mercedes) – 154 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos
F1 2026: Campeonato de Constructores tras Bélgica
- Mercedes – 358 puntos
- Ferrari – 285 puntos
- McLaren – 195 puntos
- Red Bull – 151 puntos
- Alpine – 61 puntos
- Racing Bulls – 61 puntos
- Haas F1 Team – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 10 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos
La próxima fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1 será el domingo 26 de julio en Budapest, Hungría.