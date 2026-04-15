¡Aguas con la estafa! Revelan caso de un álbum 'pirata' del Mundial 2026

A menos de 60 días para el Mundial 2026, se desató la fiebre por tener un recuerdo del torneo y por estar pendiente de las ventas de álbumes de figuritas, que se consiguen en diferentes plataformas y aplicaciones, aunque algunas no son originales. Uno de los casos que cobró relevancia, fue el de la periodista Luciana Rubinska, que compró una versión falsa.

“En mis manos lo que están viendo es el álbum trucho del Mundial 2026. Este no es el original, no es el que vos estás buscando porque también coleccionan adultos y los que tus hijos te están pidiendo. Les voy a contar lo que me pasó”, relató la periodista para Infobae Al Amanecer.

Tips para identificar un álbum pirata del Mundial 2026 Mexsport

Indicó que su hijo fue el que se dio cuenta de la “estafa” cuando lo comparó con el de sus compañeros. A partir de ahí, decidió contar su experiencia para advertir al público.

LOS FACTORES QUE DETECTARON EN EL ÁLBUM PIRATA DEL MUNDIAL 2026:

La portada tenía un color diferente.

Los rivales de Argentina sólo tienen seis jugadores.

El producto adquirido se ofreció antes del lanzamiento de la marca original.

En la portada y contra portada no venía nada referente a la veracidad del álbum.

Al darse cuenta de lo sucedido, intentó devolverlo, pero el plazo ya había caducado.

Por el momento, en México ya comenzó la preventa del álbum oficial y estará disponible en diferentes establecimientos desde el 30 de abril.

Luciana Rubinska recomendó fijarse en las “letras pequeñas”: “Te describen abajo, letra chiquitita, que en el apuro y demás uno no la ve, pero bueno, eso lleva también a tener cierta responsabilidad”.

LOS PAQUETES DEL ÁLBUM OFICIAL DEL MUNDIAL 2026:

$2849 – Álbum pasta dura + caja de 100 sobres. Acabado Premium y mayor resistencia. Páginas 112, Jugadores por equipo 18 y Equipos 48.

$2599 – Álbum pasta suave + caja de 100 sobres.

$1400 – Paquete especial rojo. Incluye un álbum de pasta dura (Edición con portada en color verde) + 50 sobres, con acabados especiales.

$1400 – Incluye álbum de pasta dura (Edición con portada color verde) + 50 sobres, con acabados especiales.

$99.00 – Álbum pasta suave.