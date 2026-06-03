Honores para Messi: Premio Princesa de Asturias 2026

Honran a Lionel Messi. El argentino es galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, por su talento, su trayectoria deportiva, su compromiso ejemplar, así como ser promotor al acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.

Teresa Perales, quién presidió el jurado, destacó que Messi es el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del futbol, con un total de 47 durante una carrera “muy regular en el tiempo”.

Destacan que Messi se ganó el respeto y admiración de todos Reuters

Messi se ganó “el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

Los Premios Princesa de Asturias están dotados con 50 mil euros (58 mil dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

El ocho veces Balón de Oro fue elegido entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades que optaban el galardón este año.

Messi fue elegido entre 27 candidaturas Reuters

El galardón para Messi es “un reconocimiento merecido a una trayectoria extraordinaria, marcada por su legado en el Barça y por una carrera repleta de éxitos en nuestro club”, escribió en ‘X’ el Barcelona.

El año pasado, el reconocimiento en este apartado fue para la tenista estadunidense Serena Williams. En ediciones anteriores, fueron distinguidos con el galardón el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la selección de futbol de Brasil, el maratón de Nueva York y el Equipo Olímpico de Refugiados.