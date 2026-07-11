Rayados pierde ante Sporting de Costa Rica en su último amistoso previo al Apertura 2026

El Club de Futbol Monterrey concluyó su preparación rumbo al torneo Apertura 2026 con una derrota de 2-1 frente al Sporting de Costa Rica en el Estadio BBVA. El encuentro representó el regreso de la actividad al inmueble después de la Copa del Mundo 2026 y fue la última prueba del equipo dirigido por Matías Almeyda antes del inicio de la Liga MX.

El conjunto regiomontano se adelantó en el marcador durante la segunda mitad, pero el equipo costarricense remontó en los minutos finales para quedarse con la victoria.

Matías Almeyda envió como titulares a Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Alonso Aceves, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Jorge "Corcho" Rodríguez, Lucas Ocampos, Luca Orellano, Jesús "Tecatito" Corona, Diego Rossi y Uroš Djurdjević, en un partido que sirvió para seguir afinando detalles antes del debut oficial.

Matías Almeyda tendrá su primer torneo como entrenador de Rayados. X: @rayados

Rayados dejó escapar la ventaja en el segundo tiempo

Monterrey tuvo una de las primeras acciones de peligro al minuto 19, cuando Óliver Torres envió el balón al fondo de la portería con un disparo cruzado. Sin embargo, la anotación fue invalidada por fuera de juego.

Después de un primer tiempo sin goles, Rayados consiguió abrir el marcador al minuto 66. Víctor Guzmán apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro enviado por Luis Reyes y adelantar a la Pandilla.

La ventaja, sin embargo, duró poco.

Al minuto 76, Sporting encontró el empate por conducto de Leonel Moreira, quien convirtió un penal con un disparo de pierna derecha para igualar el encuentro.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, el conjunto costarricense volvió a golpear. Al minuto 86, Ryan Bolaños remató de cabeza para marcar el 2-1 definitivo y darle la victoria al equipo visitante.

Durante el encuentro también tuvieron participación César Ramos, Cristian Reyes, César Bustos, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Luis Reyes, César Garza, Omar Gálvez, Fidel Ambriz e Iker Fimbres, quienes ingresaron desde la banca para sumar minutos antes del inicio del torneo.

Con este compromiso, Monterrey dio por concluida su preparación y ahora centrará su atención en el arranque del Apertura 2026, cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio BBVA.

Así fue la pretemporada del equipo de Matías Almeyda

El duelo frente al Sporting de Costa Rica fue el cuarto y último partido de preparación de Rayados antes del inicio de la temporada.

La pretemporada comenzó con una victoria por 4-1 sobre Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión MX, en el Estadio Andrés Quintana Roo. En ese encuentro anotaron Lucas Ocampos, Fidel Ambriz, Cristian Reyes y Ricardo Chávez.

Posteriormente, el conjunto regiomontano enfrentó al Atlante, club que volverá a disputar la Liga MX después de 12 años de ausencia. Ese compromiso terminó empatado 1-1 en las instalaciones de El Barrial.

En su tercer ensayo, Monterrey derrotó al Cartaginés de Costa Rica por la mínima diferencia gracias a un gol de Iker Fimbres al minuto 42.

El cierre llegó con la derrota ante Sporting, resultado que puso fin a una pretemporada de cuatro encuentros en la que Matías Almeyda pudo observar distintas variantes de su plantel antes del inicio oficial del Apertura 2026.