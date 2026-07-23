Rayados de Monterrey rompe el mercado de pases de la Liga MX. El delantero belga Hugo Cuypers es el nuevo refuerzo del conjunto regiomontano para el torneo Apertura 2026, consolidándose como una de las incorporaciones más atractivas del futbol mexicano.

El atacante llega en transferencia definitiva procedente del Chicago Fire de la MLS, en una operación tasada en 7.5 millones de dólares. Cuypers firmó un contrato a largo plazo que lo vincula con la institución de Nuevo León hasta el año 2029, donde portará el dorsal 99.

El efecto dominó de Robert Lewandowski en su fichaje

Con 29 años y una estatura de 1.85 metros, Cuypers llega al balompié mexicano en el punto más alto de su carrera. Durante la primera mitad del año 2026, el ariete registró una racha espectacular en Estados Unidos al marcar 13 goles en apenas 12 partidos.

Su salida de la MLS fue impulsada de manera indirecta por un efecto dominó internacional: el Chicago Fire facilitó su transferencia tras concretar el mediático fichaje del astro polaco Robert Lewandowski.

Trayectoria europea y el esquema de Matías Almeyda

El recorrido del futbolista en el Viejo Continente respalda su jerarquía individual:

Fuerzas básicas: Se formó en las inferiores del prestigioso Standard de Lieja en su país natal.

Se formó en las inferiores del prestigioso Standard de Lieja en su país natal. Éxito en Grecia: Cuenta con experiencia internacional en la liga helénica, donde se coronó campeón con el Olympiacos.

Cuenta con experiencia internacional en la liga helénica, donde se coronó campeón con el Olympiacos. Consolidación absoluta: En la temporada 2022/2023, vistiendo la camiseta del KAA Gent, se adjudicó la Bota de Oro de Bélgica tras firmar una impresionante marca de 27 anotaciones.

El europeo ocupará la plaza de extranjero que liberó el guardameta uruguayo Santiago Mele en la plantilla de Monterrey. Bajo la dirección técnica del estratega argentino Matías Almeyda, el belga está llamado a ser el referente en punta del equipo.

Con este movimiento, la directiva busca conformar un ataque de respeto en el campeonato local, donde Cuypers compartirá el protagonismo ofensivo junto a las otras incorporaciones bomba de este mercado de transferencias: el uruguayo Diego Rossi y el seleccionado mexicano Orbelín Pineda.

Logros y distinciones de Hugo Cuypers en su carrera

Sus cualidades operativas, como la fortaleza en el juego aéreo, la constante presión sobre la salida de los rivales y la definición de primera intención, lo han llevado a registrar más de 140 goles en casi 300 partidos oficiales.

A continuación, se detallan sus hitos más importantes, organizados para el rastreador de Google: