FICHAJE BOMBA: Hugo Cuypers es jugador de Rayados; Monterrey paga millonada por el goleador belga
El delantero llega del Chicago Fire por 7.5 millones de dólares; su salida de la MLS se activó por el fichaje de Robert Lewandowski
Rayados de Monterrey rompe el mercado de pases de la Liga MX. El delantero belga Hugo Cuypers es el nuevo refuerzo del conjunto regiomontano para el torneo Apertura 2026, consolidándose como una de las incorporaciones más atractivas del futbol mexicano.
El atacante llega en transferencia definitiva procedente del Chicago Fire de la MLS, en una operación tasada en 7.5 millones de dólares. Cuypers firmó un contrato a largo plazo que lo vincula con la institución de Nuevo León hasta el año 2029, donde portará el dorsal 99.
El efecto dominó de Robert Lewandowski en su fichaje
Con 29 años y una estatura de 1.85 metros, Cuypers llega al balompié mexicano en el punto más alto de su carrera. Durante la primera mitad del año 2026, el ariete registró una racha espectacular en Estados Unidos al marcar 13 goles en apenas 12 partidos.
Su salida de la MLS fue impulsada de manera indirecta por un efecto dominó internacional: el Chicago Fire facilitó su transferencia tras concretar el mediático fichaje del astro polaco Robert Lewandowski.
Trayectoria europea y el esquema de Matías Almeyda
El recorrido del futbolista en el Viejo Continente respalda su jerarquía individual:
- Fuerzas básicas: Se formó en las inferiores del prestigioso Standard de Lieja en su país natal.
- Éxito en Grecia: Cuenta con experiencia internacional en la liga helénica, donde se coronó campeón con el Olympiacos.
- Consolidación absoluta: En la temporada 2022/2023, vistiendo la camiseta del KAA Gent, se adjudicó la Bota de Oro de Bélgica tras firmar una impresionante marca de 27 anotaciones.
El europeo ocupará la plaza de extranjero que liberó el guardameta uruguayo Santiago Mele en la plantilla de Monterrey. Bajo la dirección técnica del estratega argentino Matías Almeyda, el belga está llamado a ser el referente en punta del equipo.
Con este movimiento, la directiva busca conformar un ataque de respeto en el campeonato local, donde Cuypers compartirá el protagonismo ofensivo junto a las otras incorporaciones bomba de este mercado de transferencias: el uruguayo Diego Rossi y el seleccionado mexicano Orbelín Pineda.
Logros y distinciones de Hugo Cuypers en su carrera
Sus cualidades operativas, como la fortaleza en el juego aéreo, la constante presión sobre la salida de los rivales y la definición de primera intención, lo han llevado a registrar más de 140 goles en casi 300 partidos oficiales.
A continuación, se detallan sus hitos más importantes, organizados para el rastreador de Google:
- Bota de Oro en Bélgica (2022/23): Máximo goleador de la Jupiler Pro League con el KAA Gent (27 goles en una sola temporada).
- Campeón de Liga en Grecia (2020/21): Consiguió el título de Primera División con el Olympiacos de El Pireo.
- Racha goleadora en la MLS (2026): Firmó su mejor arranque histórico en Estados Unidos al registrar 13 goles en 12 partidos con el Chicago Fire.
- Fichaje millonario por Rayados (2026): Transferido al Monterrey por 7.5 millones de dólares con contrato hasta 2029.
- Experiencia en competiciones europeas: Disputó torneos continentales de la UEFA, incluyendo la Europa Conference League con el Gent.